«Реал» встречался с Серджо Скариоло перед 5-м матчем против «Партизана»
Руководители «Реала» встречались с нынешним главным тренером «Виртуса» Серджо Скариоло накануне 5-го матча серии плей-офф против «Партизана». Как сообщает Mundo Deportivo, встреча состоялась во вторник, за день до матча.
«Реал» рассматривает Скариоло как кандидата на должность главного тренера. Переговоры сторон продолжаются уже как минимум месяц.
Несмотря на победу «Реала» над «Партизаном» (3-2) и выход в «Финал четырех» Евролиги, будущее нынешнего главного тренера мадридской команды Хесуса Матео остается под вопросом.
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