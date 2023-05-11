«Реал» встречался с Серджо Скариоло перед 5-м матчем против «Партизана»

Руководители «Реала» встречались с нынешним главным тренером « » накануне 5-го матча серии плей-офф против «Партизана». Как сообщает Mundo Deportivo, встреча состоялась во вторник, за день до матча.

« » рассматривает Скариоло как кандидата на должность главного тренера. Переговоры сторон продолжаются уже как минимум месяц.

Несмотря на победу «Реала» над «Партизаном» (3-2) и выход в «Финал четырех» , будущее нынешнего главного тренера мадридской команды Хесуса Матео остается под вопросом.

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