Владимир Демин, отец защитника « » , рассказал о прогрессе молодого баскетболиста и его дебюте за основу мадридцев.

«Информация о том, что его подключат к игре основы, пришла нам два дня назад. Однако ее попросили не передавать Егору. Он готовился к финалу юниорского чемпионата FBM. Увы, но эту игру мадридский клуб проиграл «Ховентуду». Егор попытался организовать камбэк для своей команды в заключительной четверти, набрав 10 очков за две минуты, но этого оказалось недостаточно. Получил индивидуальный приз как лучшему игроку чемпионата по передачам. Это его не утешило. В сердцах сказал, что индивидуальные призы ему не нужны, он хотел выиграть только чемпионат.

И уже в ночи руководство клуба сообщило Егору, что он сыграет за первую команду против «Уникахи». Также из молодежной команды привлекли Уго Гонсалеса и Исмаила Диане. Понятно, что в «Реале» сейчас все мысли о решающей игре плей-офф с «Партизаном», поэтому лидерам дали отдых. Егор, Уго и Исмаил не провели ни одной тренировки с основой, но зато дебютировали за первую команду. Безусловно, это знаковое событие. Плюс Егор сделал это в статусе легионера.

Если раньше ему не хватало концентрации в нападении и в защите на целый матч, то в конце этого сезона были игры, в которых он показывал целостную и качественную игру. Очевидно, что это следующий уровень. Егор добавил в результативности. Был основным снайпером команды и даже установил рекорд клуба в Лиге EBA по количеству заброшенных трехочковых в среднем за игру в матче регулярного чемпионата. «Реал» отметил это достижение на своем сайте. Раньше этот рекорд принадлежал Урбану Клавзару. Плюс, на мой взгляд, он вырос ментально. Стал увереннее в себе», – заявил Владимир Демин.

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