Даниил Касаткин остался в МБА еще на 2 года
МБА объявил о продлении контракта с Даниилом Касаткиным (24 года, 198 см).
Как сообщает Telegram-канал «Перехват», новое соглашение с атакующим защитником рассчитано на два года.
В сезоне-2022/23 Касаткин провел 40 матчей, в том числе 6 в Кубке России, в среднем набирая 9,7 очка, 3,0 передачи и 2,3 подбора.
Интерес к 24-летнему защитнику проявляли несколько топ-клубов Лиги ВТБ, один из которых — «Локомотив-Кубань». Предстоящий сезон станет для Касаткина третьим в системе МБА.
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