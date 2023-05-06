Даниил Касаткин остался в МБА еще на 2 года

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ МБА Даниил Касаткин Баскетбол

МБА объявил о продлении контракта с Даниилом Касаткиным (24 года, 198 см).

Как сообщает Telegram-канал «Перехват», новое соглашение  с атакующим защитником рассчитано на два года.

В сезоне-2022/23 Касаткин провел 40 матчей, в том числе 6 в Кубке России, в среднем набирая 9,7 очка, 3,0 передачи и 2,3 подбора.

Интерес к 24-летнему защитнику проявляли несколько топ-клубов Лиги ВТБ, один из которых — «Локомотив-Кубань». Предстоящий сезон станет для Касаткина третьим в системе МБА.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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