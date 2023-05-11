ACB. «Ховентуд» примет «Басконию», «Фуэнлабрада» cыграет с «Гран Канарией»
В четверг, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Ховентуд» примет «Басконию», «Фуэнлабрада» – «Гран Канарию».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 мая, 19.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Положение команд: Барселона – 26-5, Баскония – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-13, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-15, Мурсия – 14-17, Бильбао – 14-18, Бреоган – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-20, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 9-23, Фуэнлабрада – 4-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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