ACB. «Бильбао» против «Бреогана»
В среду, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Бильбао» примет «Бреоган».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 мая, 20.00, «Бильбао Арена»
Положение команд: Барселона – 26-5, Баскония – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-13, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-15, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, Бильбао – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-20, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 9-23, Фуэнлабрада – 4-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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