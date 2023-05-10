ACB. «Бильбао» против «Бреогана»

Теги результаты чемпионат Испании Бильбао Бреоган Баскетбол

В среду, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Бильбао» примет «Бреоган».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бильбао – Бреоган
Дата проведения
10 мая, 20.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 26-5, Баскония – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-13, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-15, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, Бильбао – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-20, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 9-23,  Фуэнлабрада – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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