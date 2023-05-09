Во вторник, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Жирона» проиграла «Бетису», «Гранада» встречается с «Сарагосой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона – 26-5, Баскония – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-13, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-15, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, Бильбао – 13-18, Обрадойро – 13-18, – 12-19, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 8-23, Фуэнлабрада – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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