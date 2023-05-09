ACB. «Жирона» проиграла «Бетису», «Гранада» встречается с «Сарагосой»

Теги результаты чемпионат Испании Жирона Гранада Бетис Сарагоса Баскетбол

Во вторник, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Жирона» проиграла «Бетису», «Гранада» встречается с «Сарагосой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Жирона – Бетис 79:90 (30:14, 18:21, 23:27, 8:28)
Дата проведения
9 мая, 20.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча
Жирона
Дженкинс (17), Пркачин (13 + 7 подборов), Колом (11 + 5 потерь), Соролья (6), Гарино (4) – старт; Дж. Хилл (7), Вила (6), Милетич (6), Тэйлор (5), Фхельеруп (4).
Бетис
Тайсон Перес (16 + 8 подборов), Джонсон (12), Парго (10), Герун (9 + 7 подборов), Бертанс (0) – старт; Монтеро (25 + 10 передач), Пасечник (10 + 8 подборов), Цветкович (7), Баэс (1), Маронка (0).

Гранада – Сарагоса 29:38 (2 четверть)
Дата проведения
9 мая, 22.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 26-5, Баскония – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-13, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-15, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, Бильбао – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-19, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 8-23,  Фуэнлабрада – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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