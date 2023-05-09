ACB. «Жирона» проиграла «Бетису», «Гранада» встречается с «Сарагосой»
Во вторник, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Жирона» проиграла «Бетису», «Гранада» встречается с «Сарагосой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 мая, 20.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Жирона
- Дженкинс (17), Пркачин (13 + 7 подборов), Колом (11 + 5 потерь), Соролья (6), Гарино (4) – старт; Дж. Хилл (7), Вила (6), Милетич (6), Тэйлор (5), Фхельеруп (4).
- Дата проведения
- 9 мая, 22.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Барселона – 26-5, Баскония – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-13, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-15, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, Бильбао – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-19, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 8-23, Фуэнлабрада – 4-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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