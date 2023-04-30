Крис Такер станцевал в стиле Майкла Джексона в эфире «Inside the NBA»

Теги Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Известный актер Крис Такер пришел на телепередачу «Inside the NBA» и исполнил танец в стиле Майкла Джексона.

Такер станцевал под аккомпанемент из «Smooth Criminal» в исполнении Шакила O’Нила и Эрни Джонсона.

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1 комментарий

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muchinmuchinmuchin
Легенда детства!
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