Крис Такер станцевал в стиле Майкла Джексона в эфире «Inside the NBA»
Известный актер Крис Такер пришел на телепередачу «Inside the NBA» и исполнил танец в стиле Майкла Джексона.
Такер станцевал под аккомпанемент из «Smooth Criminal» в исполнении Шакила O’Нила и Эрни Джонсона.
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