«Они смеялись, рассказывали, что моя команда – худшая». Шэй Гилджес-Александер отреагировал на попадание в первую символическую сборную

Теги НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отреагировал на попадание в первую символическую сборную сезона-2022/23 НБА, опубликовав стих собственного написания.

«Они смеялись, рассказывали, что моя команда – худшая.

Проснулся, и оказывается, что моя команда уже «Первая», – написал защитник.

В оригинале две строчки рифмуются словами «worst» (худшая) – «First» (первая символическая сборная).

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12 комментариев

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Archer_Great
Можно было для красоты, раз уж все равно потом шло разъяснение рифмы на английском, забабахать русский вариант с рифмой "худшая - лучшая"))
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Misson
У Оклы очень хорошие перспективы. Она ближе всех из перестраивающихся команд к рывку наверх. ШГА уже полноценная звезда и крутой игрок. Так и окружение небесталанное - Гиди, Дорт, Тре Манн, Дж.Уильямс уже показали себя и будут прогрессировать. Холмгрен, надеюсь, не будет в ближайшее время получать серьезных травм.
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+12
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qwertyqwertyqwerty111111
Ждём Оклахому в плей-офф, отличный состав у них вырисовывается
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Misunderstood
Чтобы вы понимали, Шай уже долгое время считается человек, у которого самые крутые подписи к фото в инсте😄 я даже подборку на сайте вроде комплекса читал) он мог бы стать еще и рэпером средней руки без особых усилий
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Константин Ловков
Ответ Misson
У Оклы очень хорошие перспективы. Она ближе всех из перестраивающихся команд к рывку наверх. ШГА уже полноценная звезда и крутой игрок. Так и окружение небесталанное - Гиди, Дорт, Тре Манн, Дж.Уильямс уже показали себя и будут прогрессировать. Холмгрен, надеюсь, не будет в ближайшее время получать серьезных травм.
По Тре Манну не спешил бы с выводами – главное разочарование сезона в команде
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AEZAKMI228
Ответ Misunderstood
Чтобы вы понимали, Шай уже долгое время считается человек, у которого самые крутые подписи к фото в инсте😄 я даже подборку на сайте вроде комплекса читал) он мог бы стать еще и рэпером средней руки без особых усилий
он на стиле нормальном таком еще. единственный атлет на которого я в инсте подписан
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Андрей 13
Место звезды в НБА пусто не бывает.
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fhneh
Ответ qwertyqwertyqwerty111111
Ждём Оклахому в плей-офф, отличный состав у них вырисовывается
У них ещё и платёжка суперская. Можно звезду -ветерана подписать для раздевалки на большой контракт. Желательно с чемпионским днк (Грин? Клэй? Ванвлит?)
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qwertyqwertyqwerty111111
Ответ fhneh
У них ещё и платёжка суперская. Можно звезду -ветерана подписать для раздевалки на большой контракт. Желательно с чемпионским днк (Грин? Клэй? Ванвлит?)
Действительно, насчёт 2-ух из гсв не знаю, а Ванвлит, Гэри Трент или Кларксон из Юты могут зайти
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Thunder_Timba
Ответ Константин Ловков
По Тре Манну не спешил бы с выводами – главное разочарование сезона в команде
согласен. также не понятно, будет ли развиваться Дорт, он, похоже, возле потолка.
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Misson
Ответ Константин Ловков
По Тре Манну не спешил бы с выводами – главное разочарование сезона в команде
У всех бывают трудные времена. У Баррета, Джабари Смита, Канингэма, Дж.Дюрэна, Дж.Грина, Хирро либо этот сезон, либо прошлый не задались. Главное, чтобы застой и неудачи не затянулись.
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