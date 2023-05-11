«Они смеялись, рассказывали, что моя команда – худшая». Шэй Гилджес-Александер отреагировал на попадание в первую символическую сборную
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отреагировал на попадание в первую символическую сборную сезона-2022/23 НБА, опубликовав стих собственного написания.
«Они смеялись, рассказывали, что моя команда – худшая.
Проснулся, и оказывается, что моя команда уже «Первая», – написал защитник.
В оригинале две строчки рифмуются словами «worst» (худшая) – «First» (первая символическая сборная).
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