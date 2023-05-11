«Они смеялись, рассказывали, что моя команда – худшая». Шэй Гилджес-Александер отреагировал на попадание в первую символическую сборную

Защитник «Оклахомы» отреагировал на попадание в первую символическую сборную сезона-2022/23 , опубликовав стих собственного написания.

«Они смеялись, рассказывали, что моя команда – худшая.

Проснулся, и оказывается, что моя команда уже «Первая», – написал защитник.

В оригинале две строчки рифмуются словами «worst» (худшая) – «First» (первая символическая сборная).

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке