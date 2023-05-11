«Да пошли вы». Донован Митчелл расстроился, что не попал в первую сборную сезона
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл расстроился, узнав, что не попал в первую символическую сборную сезона-2022/23 НБА.
«Да пошли вы, лол», – написал защитник в социальной сети.
Митчелл в среднем набирал 28,3 очка, 4,4 передачи и 4,3 подбора, реализуя 48,4% бросков с игры и 38,6% из-за дуги в регулярном чемпионате.
Защитник получил 45 голосов за попадание в первую сборную, 36 за вторую, 16 – за третью. Он набрал 349 баллов, Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер – 403 и 407 соответственно.
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Так что нытьё про неуважение иногда имеет место. Но не в случае с Митчеллом
Так и нужно.
В плове бился как лев,жаль остальные партнёры по команде не соответствовали.