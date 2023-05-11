«Да пошли вы». Донован Митчелл расстроился, что не попал в первую сборную сезона

Теги Кливленд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Донован Митчелл Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл расстроился, узнав, что не попал в первую символическую сборную сезона-2022/23 НБА.

«Да пошли вы, лол», – написал защитник в социальной сети.

Митчелл в среднем набирал 28,3 очка, 4,4 передачи и 4,3 подбора, реализуя 48,4% бросков с игры и 38,6% из-за дуги в регулярном чемпионате.

Защитник получил 45 голосов за попадание в первую сборную, 36 за вторую, 16 – за третью. Он набрал 349 баллов, Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер – 403 и 407 соответственно.

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12 комментариев

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Alexander Permyakov
Ответ Dmitry Trepov
а с чего мусорный скоррер, который ожидаемо обосрался в ПО как всегда, должен быть в первой пятерке?
А с того, что сборные сезона выбираются за РЕГУЛЯРКУ, РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН, REGULAR SEASON.
+12
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xamer 9
Ответ Ballboy13
Началось. Сейчас пойдут все эти комментарии про неуважение.
Справедливости ради, Харден должен был быть и на МВЗ, и хотя бы в третьей сборной сезона.

Так что нытьё про неуважение иногда имеет место. Но не в случае с Митчеллом
+9
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Ballboy13
Началось. Сейчас пойдут все эти комментарии про неуважение.
+8
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ARAMIS777
КрасавЕц Донован.
Так и нужно.
В плове бился как лев,жаль остальные партнёры по команде не соответствовали.
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SHawk
так а вместо кого, что Дончич, что ШГА лучше по статистике
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Nikolay
Раньше Гобер мешал, теперь журналисты
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Stephan Carrypenko
Ответ Alexander Permyakov
А с того, что сборные сезона выбираются за РЕГУЛЯРКУ, РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН, REGULAR SEASON.
Regulyarke
+1
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Ballboy13
Ответ xamer 9
Справедливости ради, Харден должен был быть и на МВЗ, и хотя бы в третьей сборной сезона. Так что нытьё про неуважение иногда имеет место. Но не в случае с Митчеллом
Согласен
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Евгений Дронов
Ответ Евгений Дронов
Лучше думай о том как чемпионат взять и становись лучше, а не о личных наградах
лол
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Stephan Carrypenko
Ответ Евгений Дронов
лол
Гениально
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