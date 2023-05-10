Стефен Карри о 1-3 в серии с «Лейкерс»: «У нас есть уверенность в том, что мы можем решить этот вопрос»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что команда все еще рассчитывает спасти серию плей-офф против «Лейкерс» (1-3).
«Мы фокусируемся на пятом матче. У нас есть уверенность в том, что мы можем решить этот вопрос. Просто все мысли сейчас должны быть о пятой игре, а там уже отталкиваемся от этого.
Мы верим, что способны сделать выводы после четвертой встречи и защитить домашнюю площадку. Прямо сейчас это все, что мы можем. Нам нужно сохранять позитивный настрой. Но предстоит хорошенько поработать, это будет непросто», – сказал Карри.
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"Да дорогая, билеты на Мальдивы уже купил, да лодку тоже арендовал, вылетаем сразу после пятой...
А черт! не тот чат!"
"Да конечно есть уверенность...
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