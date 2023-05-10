Стефен Карри о 1-3 в серии с «Лейкерс»: «У нас есть уверенность в том, что мы можем решить этот вопрос»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что команда все еще рассчитывает спасти серию плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«Мы фокусируемся на пятом матче. У нас есть уверенность в том, что мы можем решить этот вопрос. Просто все мысли сейчас должны быть о пятой игре, а там уже отталкиваемся от этого.

Мы верим, что способны сделать выводы после четвертой встречи и защитить домашнюю площадку. Прямо сейчас это все, что мы можем. Нам нужно сохранять позитивный настрой. Но предстоит хорошенько поработать, это будет непросто», – сказал Карри.

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27 комментариев

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Александр Синенко
Ответ quznez
С династией нельзя играть в клише. Гсв всегда поражали наличием ресурса, вижу 7ю игру. Как и с Сакраменто после 0-2, уже наклёвывалась 7-я игра.
Судя по тому как все идет, наклевываться скоро карась на червяка только будет
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Boddya
«А можем и не решить» - уверенно добавил Карри.
+12
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fridzon
зачем они все говорят заранее, что мы соберемся/сделаем/порвем и т.п. Никогда не понимал.
Ну сделайте сначала. Различия в культуре, наверное, есть все-таки
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mak-s
Стеф говорит то что должен говорить лидер команды. не может же он сказать что уже купил новые шорты и забронировал бунгало на кайманах ) такова медийная игра )
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TryHarden13
Ответ Arty Novikoff
Карри: "Мы с женой уже купили билеты на Мальдивы. Очень хотим отдохнуть. Мы фокусируемся на пятом матче. У нас есть уверенность в том, что мы можем решить этот вопрос"
не не так -
"Да дорогая, билеты на Мальдивы уже купил, да лодку тоже арендовал, вылетаем сразу после пятой...
А черт! не тот чат!"
"Да конечно есть уверенность...
+8
-3
+5
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Darshan
Ответ fridzon
зачем они все говорят заранее, что мы соберемся/сделаем/порвем и т.п. Никогда не понимал. Ну сделайте сначала. Различия в культуре, наверное, есть все-таки
Предполагаю что спросили - он и ответил. Не отвечать же что не верят. Но если ГСВ будет играть так же как и раньше то шансов нет. Надеюсь соберутся и вытащат серию.
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Arty Novikoff
Карри: "Мы с женой уже купили билеты на Мальдивы. Очень хотим отдохнуть. Мы фокусируемся на пятом матче. У нас есть уверенность в том, что мы можем решить этот вопрос"
+14
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Goddemic
Ответ fridzon
зачем они все говорят заранее, что мы соберемся/сделаем/порвем и т.п. Никогда не понимал. Ну сделайте сначала. Различия в культуре, наверное, есть все-таки
Потому что у них спрашивают. Карри ответил максимально корректно - фокус на 5-м матче, а не на возврате с 1:3. И 5-й матч они могут (и должны) забирать.
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Антон Антнов
После 4-й игры уже очевидно, что в этой серии скоростями управляет ЛАЛ. Не важно, как складывается начало и середина матча, в конечном итоге ЛАЛ заставляет ГСВ играть на своих условиях.
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BuTaJIbKa
У нас есть уверенность в том, что мы можем решить этот вопрос.
и поехать на рыбалку.. люблю ГСВ, но не верю в них в этой серии. Если только форс-мажора не будет
+3
0
+3
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Адмирал МакКряк
Стеф делает пентипл-дабл --> После трёх четвертей Дабс ведут +18 --> Трой Браун выходит в четвёртой --> Набирает 20 очков --> ГС на рыбалку

Логичное окончание непростого сезона
+4
-1
+3
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anton sorokin
Сразу видно что в коментах ни разу не спортсмены а просто троли. Профи должны думать об одной игре. И вот домашнюю игру они точно могут взять. С учетом что игры плотные, даже чаще ГС по игре ведет, просто концовку отдают. Ну а при 2-3 , попробовать забрать на выезде может стоить выхода в след. раунд. Гс уже были в такой ситуации. А большинство похожи на тех , кто купил билеты и уходят до окончания матча с трибун. Весь ваш баскетбол это просмотр статки и новостей
+5
-2
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Эфес Фридомович
Ну в теории это реально, что-то подобное как будто я уже видел. Но тут все должны играть как в последний раз в жизни
+2
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quznez
Ответ Light Yagami
Lakers in 6.
С династией нельзя играть в клише. Гсв всегда поражали наличием ресурса, вижу 7ю игру. Как и с Сакраменто после 0-2, уже наклёвывалась 7-я игра.
+12
-10
+2
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Xell
Хороший трэш ток от Карри для фанатов)) Ну какие 3победы подряд, вы 1то выиграли всего))
+4
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+1
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Удав Ховарда
"Мы можем решить этот вопрос.. в 5 матчах"
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TurboMen
Надеюсь ЛАЛ не станут сливать пятую игру и уж хотя бы поборются! Это же сколько можно отдыха Дэвису дать!
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scorp19
Самое интересное те же ГСВ уже отыгрывались с 1-3. Всё возможно, нужно играть. Никогда не знаешь что случится в следующей игре и как это отразится на серии.
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Теннисный абсолют
Посмотрим на деле на вас, Стивен Карри
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MikeABLG
Ответ quznez
С династией нельзя играть в клише. Гсв всегда поражали наличием ресурса, вижу 7ю игру. Как и с Сакраменто после 0-2, уже наклёвывалась 7-я игра.
Плюс, лиге была бы выгодна 7 игра именно в этой паре - рейтинги космические соберет
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0ptimus.
Без шансов, с таким Клеем и Пулом максимум еще одну игру заберут и все на этом
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Южка
Потом скажет что-то типа: Команда соперника оказалась лучше, план у них был интереснее, надо отдать должное, они справились со всеми проблемами лучше нас и бла-бла-бла, спасибо всем нашим болельщикам за их энергию..."
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-1
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