Энтони Дэвис получил локтем по лицу от Кевона Луни

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Кевон Луни Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (1-3).

За 7:45 до конца встречи разыгрывающий Д’Анджело Расселл пошел в проход и завершил владение попаданием из-под кольца. Луни, приняв решение бороться за подбор, с разворота попал локтем по лицу Дэвису. Форвард схватился за лицо и сел на скамейку запасных.

Дэвис уехал в подтрибунное помещение на инвалидной коляске для дальнейшего обследования.

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100 комментариев

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пердак
В 90х бы карьера Девиса закончилась в первом матче
+60
-9
+51
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Andraey
Совершенно игровая ситуация.
Дэвису здоровья.
+49
-6
+43
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Аркадий Байдерин
Луни игрок не грязный. Дэвису здоровья
+54
-12
+42
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Антон Антнов
Ответ VERSER
Давай примеры, когда ГСВ, проигрывая, серию, травмировали лидера соперника.
Зазу спроси.
+54
-15
+39
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Toainika
В прошлой игре Леброн снёс Грина в воздухе, да так, что Дреймонд ударился головой о паркет посильнее ЭйДи сегодня.
Не помню, что после этого был такой же вой
+35
-1
+34
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Eugenie Nation
Ответ VERSER
Давай примеры, когда ГСВ, проигрывая, серию, травмировали лидера соперника.
Любит Голден Стэйт
Основатель блогов LA Lakers

Норм бип олярочка)
+22
-2
+20
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Алексей Иванов
Как говорят болелы ГСВ "борьба за подбор".
Вот еще один пример борьбы за подбор из прошлой серии
https://www.youtube.com/shorts/uqi1e_Pv50c
+27
-12
+15
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totocash
Ответ Баскетбольные Обзоры
Надо ломать карри и томпсона в след матче до конца след сезона
я понимаю что ты расстроен, но желать травмы игрокам другой команды это ты yр0д конечно. Дэвису здоровья
+17
-6
+11
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ноунэйм
о чем вообще тут рассуждать. есть правило, при контакте с головой игрока есть просмотр эпизода, по которому выносится решение про flagrant foul. если умышленно, то второй , если нет т о первый. в данном случает даже свистка не было, что за клоунаду развели здесь знатоки ??
+15
-4
+11
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Toainika
Ответ Алексей Иванов
Грин сегодня два раза по лицу попал, Ривсу и Уокеру, как там, все нормально? Тут главный момент в том, что этот дровосек, уже не первый и не второй раз своими шпалами размахивает так, что игроки соперников, а это кстати такие же большие, уходят с площадки за медпомощью или вообще под трибуны. Что-то я не замечаю таких движений от Дэвиса, Йокича, Эмбиида и других больших, постоянных движений. А тут за этот плей-офф, этот дровосек, уже не первый раз такое показывает.
И что вы доказать пытаетесь?
Вандербилт сегодня не сбивал Грина в 3ей четверти в неигровом моменте?
+10
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+9
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ноунэйм
Ответ Друг Джордана
Здоровья Дэвису. Как же не хочется, чтобы серия завершалась именно на такой печальной ноте. По эпизоду: Луни не играл грязно. Здесь скорее просто какое-то «топорное» движение, своеобразная отмашка. Как судить такой эпизод - пусть об этом лучше эксперты скажут. К сожалению, удар сильный: Дэвис в движении, рука в движении. В сумме может быть серьезная травма. Итог: печальный эпизод, но это игра…
при этом НБА обзывает просмотр при любом контакте с головой игрока , и дает флегрант фол. это если по правилам. что за бред говорить, что это игровая ситуация ?
+9
-1
+8
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zippa
Луни мастер локоточками играть, игрок не грязный, но за счёт этого "приёмчика" много отскоков собирает, пока соперник пытается скинуть его руку.
+8
-1
+7
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Andy
Многие здешние наманикюренные плаксы естественно не разглядят здесь спортивной борьбы больших мужиков.
+19
-13
+6
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Саша Федотов
Ответ Nightyork97
Комментарий удален модератором
ну ты то тут как тут, прибежал плюсцов пособирать
+12
-6
+6
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Александр Митраков
Игровой момент, в комментах слишком много истерики. Всё с Дэвисом хорошо, играть будет, не переживайте
+9
-3
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Мурзин Ринат
Ответ пердак
В 90х бы карьера Девиса закончилась в первом матче
И Луни удалили и штраф выписали , в 90 удаляли и свистели тоже , хватит жить в мифе о том что там рестлинг был
+20
-14
+6
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Vagant
Энтони Дэвис в раздевалке с сообщением о травме головы. Протокол о сотрясении мозга в НБА требует, чтобы у игрока не было симптомов, он был осмотрен врачом и прошел установленные лигой протоколы восстановления сил. Обычно этот процесс занимает неделю. (
+9
-3
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Drinkinss
не сильно он получил по башке, просто устал играть + хрусталь, поэтому сидел там корчился
+5
0
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Lost
Совершенно случайно ГСВ проигрывая серию травмирует лидеров споерников. Никогда такого не было и вот опять))))
+43
-38
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Vinnipukh Vinni
Ответ Вадим flanec
Луни случайно, он не грязный игрок, это контактный вид спорта. Вот лейтмотив высказываний болельщиков Уорриорз. Всегда как то случайно получается у игроков Уорриорз, то Луни по мордасам сьездит, то Грин невзначай наступит на игрока. Совпадение? Не думаю, что совпадение.
В прошлой игре вроде Леброн Грина уронил так, что тот о паркет головой ударился.
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Альберт Салихов
Ответ Lost
Darvin Ham on tonight’s officiating: "We played the same way we always play. I don’t know what’s a foul anymore." He pointed out how many guys got hit in the face and did not get whistles.
так его текст должен звучать так: Я уже не знаю, как мы должны флопить, чтобы нам начали давать "честные, нерисованные" фолы.
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Toainika
Ответ Алексей Иванов
Такие моменты постоянно бывают. Я ничего не хочу доказывать. Я лишь хочу спросить, как часто такое ты видишь от Вандера, от Леброна и как часто, ты видишь, как этот дровосек машет во всю своими шпалами, никого не замечая. Когда происходит отрицательное действие, бывает. Когда оно второй раз, ну ладно, случайно. Когда больше, это уже системность.
Я смотрю только матчи ГСВ, поэтому глобально не могу судить.
Вот, я привёл два конкретных примера, в двух матчах подряд, когда Вандербилт и Леброн сбивали Грина в воздухе. Я могу назвать оба эти фола умышленными и, потенциально, очень травматичными
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Danya Black
А новость, как Уиггинс получил по лицу будет?
Гниль на Леброне сносит Грина. Сегодня прописывает с локтя Уиггинсу. Но гниль почему-то Луни,который еле задел...
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йозе марино
Жаль конечно, этого добряка, но он самый хрупкий негр в мире. Ещё жаль дедушку Леброна, сидел и наверно думал, как же он достал травмы получать..
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Danya Black
Ответ Алексей Иванов
Грин сегодня два раза по лицу попал, Ривсу и Уокеру, как там, все нормально? Тут главный момент в том, что этот дровосек, уже не первый и не второй раз своими шпалами размахивает так, что игроки соперников, а это кстати такие же большие, уходят с площадки за медпомощью или вообще под трибуны. Что-то я не замечаю таких движений от Дэвиса, Йокича, Эмбиида и других больших, постоянных движений. А тут за этот плей-офф, этот дровосек, уже не первый раз такое показывает.
Леброн прописал Уиггинсу,но конечно промолчим
+4
0
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