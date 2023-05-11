Энтони Дэвис получил локтем по лицу от Кевона Луни
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (1-3).
За 7:45 до конца встречи разыгрывающий Д’Анджело Расселл пошел в проход и завершил владение попаданием из-под кольца. Луни, приняв решение бороться за подбор, с разворота попал локтем по лицу Дэвису. Форвард схватился за лицо и сел на скамейку запасных.
Дэвис уехал в подтрибунное помещение на инвалидной коляске для дальнейшего обследования.
Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко
Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется
Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке
Дэвису здоровья.
Не помню, что после этого был такой же вой
Основатель блогов LA Lakers
Норм бип олярочка)
Вот еще один пример борьбы за подбор из прошлой серии
https://www.youtube.com/shorts/uqi1e_Pv50c
Вандербилт сегодня не сбивал Грина в 3ей четверти в неигровом моменте?
Вот, я привёл два конкретных примера, в двух матчах подряд, когда Вандербилт и Леброн сбивали Грина в воздухе. Я могу назвать оба эти фола умышленными и, потенциально, очень травматичными
Гниль на Леброне сносит Грина. Сегодня прописывает с локтя Уиггинсу. Но гниль почему-то Луни,который еле задел...