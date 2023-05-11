Энтони Дэвис получил локтем по лицу от Кевона Луни

Звездный форвард « » получил локтем по лицу от центрового « » во время пятого матча серии (1-3).

За 7:45 до конца встречи разыгрывающий Д’Анджело Расселл пошел в проход и завершил владение попаданием из-под кольца. Луни, приняв решение бороться за подбор, с разворота попал локтем по лицу Дэвису. Форвард схватился за лицо и сел на скамейку запасных.

Дэвис уехал в подтрибунное помещение на инвалидной коляске для дальнейшего обследования.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке