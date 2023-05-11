Энтони Дэвис избежал сотрясения мозга (Крис Хэйнс)

Форвард « » избежал серьезного повреждения головы.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, согласно предварительному обследованию Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».

Форвард получил локтем по лицу от центрового « » во время пятого матча серии (106:121, 3-2).

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