Энтони Дэвис избежал сотрясения мозга (Крис Хэйнс)

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Кевон Луни Крис Хэйнс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис избежал серьезного повреждения головы.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, согласно предварительному обследованию Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».

Форвард получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (106:121, 3-2).

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22 комментария

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Daishi
Тут стоит отметить, многие накатывали на Сабу за мягкость, но он получив гораздо более сокрушительный удар в глаз с локтя от Луни, продолжил и доиграл матч.
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пердак
Ну вот, а вони и слез в комментах сколько было
+20
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+12
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Додик Аксель
Хорошо, что всё обошлось и команды могут сыграть в сильнейших составах.
+7
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Deathspell Omega
О’Нил и Баркли в прямом эфире смеялись над "сотрясением" Дэвиса.
Не особенно сдерживаясь.
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someoneelse
Энтони Дэвис чудом выжил
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avcgloronalduMU
Родман и другие мужики, наверное, до сих пор смеются, это в мемы
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Drinkinss
Чудом ушел живым, ей богу
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пердак
Ответ omega pepega
после серии сотрясений и начал болеть за гсв?
Я фанат Кингс
+4
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Александр Сметанин
Ответ Курье Хамес
Отличные новости! Возможно последний поход Леброна не должен закончиться вот так
Это про травму Дэвиса новость, не Леброна..
+9
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пердак
Ответ Vesperat96
давайте проведем на вас такой же эксперимент, локтем в область глазницы на скорости и в прыжке, посмотрим сколько будет "запаха" и слез от вас.
Да нисколько, неоднократно отгребал локтями в лицо под кольцом
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omega pepega
Ответ пердак
Да нисколько, неоднократно отгребал локтями в лицо под кольцом
после серии сотрясений и начал болеть за гсв?
+1
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frenemy
Ответ пердак
Я фанат Кингс
с детства?
+1
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alexLA
Хорошо, надо в 6 игре дома надрать гс задницы.
+1
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Yury Sin
Ответ Александр Сметанин
Это про травму Дэвиса новость, не Леброна..
Трамп Дэвиса влияет на всю команду всё-таки )
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Yury Sin
Ответ пердак
Ну вот, а вони и слез в комментах сколько было
Если б Карри устроили сотрясение, спорц бы взорвался миллионами постов ненависти к лал )
+4
-4
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Илья Петров
Жаль фаны ЛАЛ не избежали.
+5
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Адильхан Абдусаламов
Ответ пердак
Я фанат Кингс
С детства за Сакраменто
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