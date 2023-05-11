Энтони Дэвис избежал сотрясения мозга (Крис Хэйнс)
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис избежал серьезного повреждения головы.
Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, согласно предварительному обследованию Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».
Форвард получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (106:121, 3-2).
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Не особенно сдерживаясь.