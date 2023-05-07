«В начале сезона я бы заволновался». Дарвин Хэм не переживал, что Леброн Джеймс не набрал ни одного очка в 1-й четверти
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что не переживал, когда Леброн Джеймс не совершил ни одного броска с игры в первой четверти 3-го матча против «Голден Стэйт» (127:97, 2-1).
«Если бы это произошло в начале сезона, я бы заволновался. Но с командой, которая у нас есть сейчас, я не волнуюсь. Нам не нужно совершать плохие броски, пытаясь разыграться», – сказал Хэм.
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