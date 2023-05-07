«В начале сезона я бы заволновался». Дарвин Хэм не переживал, что Леброн Джеймс не набрал ни одного очка в 1-й четверти

Главный тренер «Лейкерс» признался, что не переживал, когда не совершил ни одного броска с игры в первой четверти 3-го матча против «Голден Стэйт» (127:97, 2-1).

«Если бы это произошло в начале сезона, я бы заволновался. Но с командой, которая у нас есть сейчас, я не волнуюсь. Нам не нужно совершать плохие броски, пытаясь разыграться», – сказал Хэм.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился