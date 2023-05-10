Ливио Жан-Шарль: «Мы — ЦСКА, и мы боремся всегда»

Форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль после победы над « » в 3-м матче серии за 3-е место лиги ВТБ (71:60, 2-1) заявил, что армейцы стремятся к победе в каждом матче.

«Это была настоящая битва. Было сложно, ничего не далось легко. Как сказал тренер, мы отлично защищались во второй половине, и именно это и принесло нам победу. Легко не было, но мы верили друг в друга, и это дало результат.

Мотивация в серии за третье место? Думаю, все просто: мы — ЦСКА, и мы боремся всегда. Мы хотим побеждать в каждом матче», – сказал француз.

По ходу встречи ЦСКА отыграл отставание в 12 очков.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?