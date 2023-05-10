Эмил Райкович: «Игроки ЦСКА проявили характер во второй половине матча»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что его подопечные проявили характер во второй половине 3-го матча серии за 3-е место лиги ВТБ против « » (71:60, 2-1).

«Я бы хотел поздравить моих игроков и отметить их характер, который они проявили во второй половине.

В третьей четверти пропустили 11 очков, в четвертой — 9. Думаю, что это стало переломным моментов в матче, внесло перелом, дало нам ускорение в нужный момент, и мы довели матч до победы», – сказал Райкович.

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