Эмил Райкович: «Игроки ЦСКА проявили характер во второй половине матча»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что его подопечные проявили характер во второй половине 3-го матча серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против «Зенита» (71:60, 2-1).

«Я бы хотел поздравить моих игроков и отметить их характер, который они проявили во второй половине.

В третьей четверти пропустили 11 очков, в четвертой — 9. Думаю, что это стало переломным моментов в матче, внесло перелом, дало нам ускорение в нужный момент, и мы довели матч до победы», – сказал Райкович.

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