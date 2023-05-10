Дрэймонд Грин: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет в серии, но Лонни Уокер вышел и обыграл нас»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Лонни Уокер Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин похвалил защитника «Лейкерс» Лонни Уокера за игру в 4-м матче серии плей-офф между командами.

«Нужно отдать должное Лонни Уокеру. Парень то попадает в состав, то не попадает. Он много играл в начале сезона, потом стал играть реже, потом немного чаще, потом совсем выпал из ротации. Но он всегда наготове. Нужно отдать должное настоящим профессионалам, которые всегда готовы к тому, что тренер назовет их номер.

Он проявил себя в самом важном матче. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет в серии, но он вышел и обыграл нас», – сказал Грин.

Уокер набрал 15 очков в заключительной четверти матча и помог «Лейкерс» победить «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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14 комментариев

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Адмирал МакКряк
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Подозрительно, что сам Грин не буксует против Лал и Леброна. Хочется с Бронни в одной команде попылить?)
С чего ему буксовать, если команды на респекте? Это не Гриззлис же.
+25
-1
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Dimassss6
По факту
+18
-1
+17
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Рахим Фунтик Стерлинг
Подозрительно, что сам Грин не буксует против Лал и Леброна. Хочется с Бронни в одной команде попылить?)
+12
-7
+5
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Ванька
к таким х фактором сложно быть готовым. Это как Луни по 20 подборов собирал. Весь фокус обычно на лидеров. Ну кстати Пейтон 2 в старте тоже можно сказать изменил игру и забил все из краски со своим ростом.
+5
0
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Djoyin
Грин будет прекрасным телеведущим. А Лонни умеет почти всё. Разве что центровым его нельзя ставить. Универсальный игрок с отличной физикой, а в командной химии он катализатор. Поэтому должен остаться в истории клуба, в литературе, посвящённой клубу, да и география у него в НБА нормальная 😄. По всем школьным наукам молодец
+7
-3
+4
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nbawade
Напоминает финал ЧМ по футболу 2014-го. Там в доб. время выпустили не самого главного игрока и Месси пришлось ждать ещё несколько лет.
+3
-1
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Lokomotiv__1992
Интересно что Хэм ему доверили да и Леброн доверил броски .. хотя когда допустил пару ошибок казалось что сказка закончилась но он продолжел. Химия в команде лучшая в Лиге ) обмен Рассела конечно улучшил игру.. но Самое главное он изменил отношения в команде , все сразу стало лучше .
+3
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Dimassss6
Ответ Алексей Варенцов
т.е его команда и он сам сыграли нормалёк?
Да. ГСВ были ближе к победе. Стал набирать очки Лонни. Вот засчёт этого и защиты Лейкерс победили.
+3
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Xell
Ответ Djoyin
Грин будет прекрасным телеведущим. А Лонни умеет почти всё. Разве что центровым его нельзя ставить. Универсальный игрок с отличной физикой, а в командной химии он катализатор. Поэтому должен остаться в истории клуба, в литературе, посвящённой клубу, да и география у него в НБА нормальная 😄. По всем школьным наукам молодец
Грин готовится к Леброну летом идти)) Поэтому смотрю играет не грязно с Леброном
+2
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Алексей Варенцов
Ответ Dimassss6
По факту
т.е его команда и он сам сыграли нормалёк?
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anton sorokin
Ответ Алексей Варенцов
т.е его команда и он сам сыграли нормалёк?
А если игра была плотной и проиграли 3 очка, то ЛАЛ играли нормалек?
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