Дрэймонд Грин: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет в серии, но Лонни Уокер вышел и обыграл нас»

Форвард «Голден Стэйт» похвалил защитника «Лейкерс» за игру в 4-м матче серии плей-офф между командами.

«Нужно отдать должное Лонни Уокеру. Парень то попадает в состав, то не попадает. Он много играл в начале сезона, потом стал играть реже, потом немного чаще, потом совсем выпал из ротации. Но он всегда наготове. Нужно отдать должное настоящим профессионалам, которые всегда готовы к тому, что тренер назовет их номер.

Он проявил себя в самом важном матче. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет в серии, но он вышел и обыграл нас», – сказал Грин.

Уокер набрал 15 очков в заключительной четверти матча и помог «Лейкерс» победить «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна