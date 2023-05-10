Дрэймонд Грин об ударе головой о паркет: «Чувствую себя отлично, не ожидаю проблем»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о том, что удар головой о паркет во время четвертого матча серии с «Лейкерс» обошелся для него без последствий.
Грин неудачно упал после столкновения с Леброном Джеймсом.
«Было жесткой приземление. Ударился затылком, меня проверили на сотрясение мозга. Все было хорошо. На следующий день была еще одна проверка.
Я чувствую себя прекрасно, поэтому ничего такого не ожидаю. Но с учетом того, что ребенком я имел дело с припадками, не воспринимаю подобные вещи легкомысленно», – сказал Грин.
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