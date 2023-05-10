Ким Кардашьян выложила фотографию с Тристаном Томпсоном после победы «Лейкерс» в 4-м матче

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выложила фотографию с игроком «Лейкерс» после победы калифорнийской команды над « » в четвертом матче серии.

Кардашьян подписала фотографию «Да, вперед, « ».

После публикации в сети стали обсуждать возможное сближение Томпсона с сестрой Ким Хлои Кардашьян. Через некоторое время фотография была удалена.

Томпсон стал игроком «Лейкерс» по ходу сезона. Он не появлялся на площадке в четвертом матче.

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