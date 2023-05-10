Ким Кардашьян выложила фотографию с Тристаном Томпсоном после победы «Лейкерс» в 4-м матче
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выложила фотографию с игроком «Лейкерс» Тристаном Томпсоном после победы калифорнийской команды над «Голден Стэйт» в четвертом матче серии.
Кардашьян подписала фотографию «Да, вперед, «Лейкерс».
После публикации в сети стали обсуждать возможное сближение Томпсона с сестрой Ким Хлои Кардашьян. Через некоторое время фотография была удалена.
Томпсон стал игроком «Лейкерс» по ходу сезона. Он не появлялся на площадке в четвертом матче.
Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется
Соцсети Ким Кардашьян
Тристан пихнул Кардашьян во время матча