Ким Кардашьян выложила фотографию с Тристаном Томпсоном после победы «Лейкерс» в 4-м матче

Теги светская хроника Голден Стэйт Лейкерс НБА фото Тристан Томпсон НБА плей-офф Ким Кардашьян Баскетбол

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выложила фотографию с игроком «Лейкерс» Тристаном Томпсоном после победы калифорнийской команды над «Голден Стэйт» в четвертом матче серии.

Кардашьян подписала фотографию «Да, вперед, «Лейкерс».

После публикации в сети стали обсуждать возможное сближение Томпсона с сестрой Ким Хлои Кардашьян. Через некоторое время фотография была удалена.

Томпсон стал игроком «Лейкерс» по ходу сезона. Он не появлялся на площадке в четвертом матче.

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Соцсети Ким Кардашьян

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8 комментариев

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Антон Антнов
Джордан Пул не заценил - ноль очков набрал.
+14
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ryy
Такое ощущение, что кроме семейства Кардашьян и жены Скотти Пиппен, игрокам НБА никто не дает
+9
0
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Djoyin
Тристана подписали, возможно, для забавы, как Джей Ара Смита в 2020, когда взяли титул в Орландо. Тоже чемпион 2016 года и тоже друг Леброна Джеймса. Но роль другая, примерно такая же, как у Джареда Дадли в чемпионском составе 2020 года - морально поддерживать коллектив. В махании полотенцем замечен не был, зато жест "лёд в венах" уже освоил 🏀
+9
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Jazzzz
Ну, как говорится, «желтизна к желтизне»!))
+5
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Райли Карри
Новость на спорце через несколько минут:
Тристан пихнул Кардашьян во время матча
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AEZAKMI228
Кимусик хорошо выглядела на матче
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Сергей Пузанков
Ответ ryy
Такое ощущение, что кроме семейства Кардашьян и жены Скотти Пиппен, игрокам НБА никто не дает
Леброну жена минимум трижды давала.
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Nikolay
Проклятье Кардашьян + предсказание Чарлза Баркли. Ууу, попахивает
+1
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