Дрэймонд Грин о промахах в концовке 4-го матча: «Дело не в Клэе и Стефе, это на всех нас»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился мнением о неудачной концовке четвертого матча серии с «Лейкерс» (101:104, 1-3).
«Мне кажется, мы сделали достаточно для победы, не считая двух последних минут. В концовке мы не лучшим образом исполняли план в атаке, и вина в этом лежит на всех.
Дело не в Клэе и Стефе, это на всех нас. Знаю, что все говорят про промахи Стефа, про промахи Клэя. Но я верю в этих парней», – заявил Грин.
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