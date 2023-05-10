Дрэймонд Грин о промахах в концовке 4-го матча: «Дело не в Клэе и Стефе, это на всех нас»

Форвард « » поделился мнением о неудачной концовке четвертого матча серии с « » (101:104, 1-3).

«Мне кажется, мы сделали достаточно для победы, не считая двух последних минут. В концовке мы не лучшим образом исполняли план в атаке, и вина в этом лежит на всех.

Дело не в и Стефе, это на всех нас. Знаю, что все говорят про промахи , про промахи Клэя. Но я верю в этих парней», – заявил Грин.

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