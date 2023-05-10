Шакил О’Нил: «У «Уорриорз» все еще отличные шансы пройти дальше»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Шакил О′Нил НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил считает, что «Голден Стэйт» способен отыграться в серии второго раунда плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«У «Уорриорз» все еще отличные шансы пройти дальше. Чемпионов нужно убрать, чемпионы не лягут. Это не «Мемфис», чемпионы не лягут.

Стеф Карри, лучший снайпер в истории баскетбола, смазал последние два броска. Вы думаете, он не разозлится? Он боец. Если бойца разозлить, то на следующий матч он выйдет готовым», – сказал О’Нил.

 «Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру 

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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15 комментариев

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ЮАГ
Если у ГээС отличные шансы, то как тогда назвать шансы ЛАЛов?)
+22
-1
+21
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Артур Артур
Стеф конечно батя, но помощники у него просто мрак.
Ролевики ЛАЛ тащат!
+11
0
+11
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ ЮАГ
Если у ГээС отличные шансы, то как тогда назвать шансы ЛАЛов?)
Скип сказал бы 50 на 50
+8
0
+8
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leon01
Шак всё ещё смотрит прошлогодний плов
+8
-1
+7
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Вадим Дзахоев
Не хотелось бы. В идеале закрыть бы серию в 5-ой игре
+15
-9
+6
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skreamer
Тот момент, когда капа уже не такая вкусная.
+9
-4
+5
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Костя Костя
Снайперам злость только во вред
+5
0
+5
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Lost
После победы лейкерс 4-1 у ГСВ все еще остаються отличные шансы выиграть чемпионат в этом по
+8
-4
+4
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Xell
У них хорошие шансы. На рыбалку))
+4
0
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artcity
Честно говоря не верил что будет 3-1 но где-то повезло а где-то сами тащили озёрники. А у гсв уигинс видно что не полностью готов, Пул просто проваливает этот сезон а Карри пашет но часто слишком пижонит.
Посмотрим что будет дальше.
+3
0
+3
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Dienamiks
Ответ ЮАГ
Если у ГээС отличные шансы, то как тогда назвать шансы ЛАЛов?)
«Превосходные», например)
+3
0
+3
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Адмирал МакКряк
Я бы даже сказал великолепные
+2
-1
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Чубака из половины Шака
Ответ skreamer
Тот момент, когда капа уже не такая вкусная.
Хорош )))
+1
0
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