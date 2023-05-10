Шакил О’Нил: «У «Уорриорз» все еще отличные шансы пройти дальше»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Шакил О’Нил считает, что «Голден Стэйт» способен отыграться в серии второго раунда плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«У «Уорриорз» все еще отличные шансы пройти дальше. Чемпионов нужно убрать, чемпионы не лягут. Это не «Мемфис», чемпионы не лягут.

, лучший снайпер в истории баскетбола, смазал последние два броска. Вы думаете, он не разозлится? Он боец. Если бойца разозлить, то на следующий матч он выйдет готовым», – сказал О’Нил.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна