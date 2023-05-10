Демаркус Казинс получил от «Лейкерс» чемпионский перстень за победу в 2020 году
Центровой Демаркус Казинс рассказал о том, что получил от «Лейкерс» чемпионский перстень за победу в 2020 году.
«Я получил свой перстень от «Лейкерс». Невероятно признателен за это», – сказал Казинс.
Казинс перед началом сезона-19/20 получил серьезную травму колена, но был в калифорнийской команде до февраля, когда его отчислили под переход Маркиффа Морриса.
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Не позорился бы, хотя бы не афишировал то что ему просто подарили символический перстень, но в графе достижений по прежнему 0 чемпионств.