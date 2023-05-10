Демаркус Казинс получил от «Лейкерс» чемпионский перстень за победу в 2020 году

Теги Лейкерс НБА Демаркус Казинс Баскетбол

Центровой Демаркус Казинс рассказал о том, что получил от «Лейкерс» чемпионский перстень за победу в 2020 году.

«Я получил свой перстень от «Лейкерс». Невероятно признателен за это», – сказал Казинс.

Казинс перед началом сезона-19/20 получил серьезную травму колена, но был в калифорнийской команде до февраля, когда его отчислили под переход Маркиффа Морриса.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Я понимаю если бы до сезона 2019/2020 он играл за Лейкерс. А так ни одного матча в жёлтой футболке и перстень...
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
Ответ АРХАТ
Я понимаю если бы до сезона 2019/2020 он играл за Лейкерс. А так ни одного матча в жёлтой футболке и перстень...
Это же чисто символическое кольцо, а не официальный титул чемпиона.
Хороший жест уважения и дополнительные очки в глазах других игроков, которых захотят позвать
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ Райли Карри
Чтобы таковым считаться нужно играть в ПО
По-моему хотя бы числиться в команде во время ПО
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goddemic
Ответ bunakin
На баскет рефе у Буги - 0 чемпионских колец, подарили они ему бижутерию не официальную)
на баскетрефе не кольца, а чемпионаты выигранные. Они не всегда коррелируют
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samsonov_24_4_11_15
Ну официально он же не чемпион НБА?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Решили сделать человеку подарок по дружбе, просто так. И такой перстень очень дорого стоит. Это не бижутерия, а ювелирное изделие
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Ну официально он же не чемпион НБА?
Чтобы таковым считаться нужно играть в ПО
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Кто там следующий в очереди на перстень, Крис Пол?)/
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Крису Полу тоже там подгоните чисто из уважения
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Сергей Пузанков
Тренеры, менеджеры, владелец тоже за команду не играют, но перстни получают
Ничего так опустил труд тренеров и менеджеров)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Notionalist Notionalist
Ответ bunakin
На баскет рефе у Буги - 0 чемпионских колец, подарили они ему бижутерию не официальную)
Чемпионств 0, перстень 1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
0 игр за команду и чемпион НБА ?
Не позорился бы, хотя бы не афишировал то что ему просто подарили символический перстень, но в графе достижений по прежнему 0 чемпионств.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pelod
награда нашла героя. А че так долго чухались?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DayBecomeGame
🤥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тосканский Дьявол
Пузырь - это не чемпионат НБА, это чемпионат Диснейленда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Notionalist Notionalist
Ответ pelod
награда нашла героя. А че так долго чухались?
они ему сразу дали, всплыло сейчас, на фоне слухов о Беверли с Уэстбруком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий