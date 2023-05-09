Демаркус Казинс: «Энтони Дэвис – самый талантливый баскетболист, играющий на обеих сторонах площадки»

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Демаркус Казинс считает бывшего партнера по команде («Лейкерс») лучшим универсальным игроком.

«Он, наверное, самый талантливый баскетболист, играющий на обеих сторонах площадки, в истории НБА.

Когда он целеустремлен, сосредоточен и находится на своем месте, он всегда будет лучшим игроком на площадке на обеих сторонах.

Его универсальностью восхищаются с тех пор, как он пришел в лигу. Мы знаем, что он из себя представляет в обороне. Когда он сосредоточен и здоров, он один из лучших игроков в лиге», — сказал Казинс.

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