Демаркус Казинс: «Энтони Дэвис – самый талантливый баскетболист, играющий на обеих сторонах площадки»

Теги Лейкерс НБА Демаркус Казинс НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Демаркус Казинс считает бывшего партнера по команде Энтони Дэвиса («Лейкерс») лучшим универсальным игроком.

«Он, наверное, самый талантливый баскетболист, играющий на обеих сторонах площадки, в истории НБА.

Когда он целеустремлен, сосредоточен и находится на своем месте, он всегда будет лучшим игроком на площадке на обеих сторонах.

Его универсальностью восхищаются с тех пор, как он пришел в лигу. Мы знаем, что он из себя представляет в обороне. Когда он сосредоточен и здоров, он один из лучших игроков в лиге», — сказал Казинс.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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3 комментария

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Ilya63
А Джордан Пул - самый талантливый среди не играющих на обеих половинах площадки
+1
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Light Yagami
Дэйвис мне чем-то Идеалыча напоминает, который и на керри, и на оффлэйне божит. Универсальный игрок.
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ты не прав
Ответ Light Yagami
Дэйвис мне чем-то Идеалыча напоминает, который и на керри, и на оффлэйне божит. Универсальный игрок.
он хоть одну игру на сцене после ковидного инта выиграл?
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