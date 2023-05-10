Юссуфа Фалль дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции за оскорбление судьи
Центровой «Виллербана» Юссуфа Фалль дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции за оскорбление судьи.
Фалль пропустит последнюю встречу регулярного чемпионата французской лиги против «Бурка».
25 апреля во время матча с «По-Ортезм» центровой был недоволен судейским решением и за жесты в адрес арбитра получил технический.
Юссуфа после этого продолжил выражать недовольство в вербальной форме, за что был наказан дисквалифицирующим фолом.
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