Центровой « » Юссуфа Фалль дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции за оскорбление судьи.

Фалль пропустит последнюю встречу регулярного чемпионата французской лиги против « ».

25 апреля во время матча с «По-Ортезм» центровой был недоволен судейским решением и за жесты в адрес арбитра получил технический.

Юссуфа после этого продолжил выражать недовольство в вербальной форме, за что был наказан дисквалифицирующим фолом.

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