Юссуфа Фалль дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции за оскорбление судьи

Теги дисквалификации чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан судьи Юссуфа Фалль Бурк Баскетбол

Центровой «Виллербана» Юссуфа Фалль дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции за оскорбление судьи.

Фалль пропустит последнюю встречу регулярного чемпионата французской лиги против «Бурка».

25 апреля во время матча с «По-Ортезм» центровой был недоволен судейским решением и за жесты в адрес арбитра получил технический. 

Юссуфа после этого продолжил выражать недовольство в вербальной форме, за что был наказан дисквалифицирующим фолом.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий