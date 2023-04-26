Чемпионат Франции. «Фос Прованс» сыграет с «Бурком»

В среду, 26 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Фос Прованс» сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Фос Прованс – Бурк Дата проведения 26 апреля, 21.00, «Palais des sports de Marseille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 25-6, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-11, Шоле – 17-11, Дижон – 18-12, Бурк – 17-12, Гравлин-Дюнкерк – 16-15, Ле-Ман – 16-14, Париж – 14-16, Роанн – 14-16, Страсбур – 13-17, Лимож – 13-17, Нантер – 13-17, Ле-Портель – 12-18, Блуа – 12-18, Нанси – 11-19, По-Ортез – 11-19, Фос Прованс – 9-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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