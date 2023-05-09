Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Блуа», «Нантер» сыграет с «Метрополитаном» и другие матчи
Во вторник, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.
«Виллербан» примет «Блуа», «Нантер» сыграет с «Метрополитаном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 21-10, Виллербан – 21-11, Дижон – 20-12, Бурк – 19-13, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, Лимож – 13-19, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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