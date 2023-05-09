Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Блуа», «Нантер» сыграет с «Метрополитаном» и другие матчи

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Во вторник, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Виллербан» примет «Блуа», «Нантер» сыграет с «Метрополитаном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Фос Прованс 79:65 (23:14, 16:16, 21:22, 19:13)
Дата проведения
9 мая, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча
Нанси
Уокер (0), Мэйсон (0), Лабанка (0), Скотт (0), Гомбо (0).
Фос Прованс
Браун (0), Макколл (0), Докосси (0), Грин (0), Томпсон (0).

LDLC АСВЕЛ – Блуа 102:77 (25:16, 28:18, 22:25, 27:18)
Дата проведения
9 мая, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Шоле – Ле-Портель 77:85 (12:24, 25:19, 15:25, 25:17)
Дата проведения
9 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Страсбур – По-Ортез 90:70 (26:14, 11:20, 35:16, 18:20)
Дата проведения
9 мая, 21.00, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Нантер – Метрополитан 72:82 (17:30, 30:16, 12:17, 13:19)
Дата проведения
9 мая, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Дижон – Гравлин-Дюнкерк 88:78 (4 четверть)
Дата проведения
9 мая, 21.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 21-10, Виллербан – 21-11,  Дижон – 20-12, Бурк – 19-13, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, Лимож – 13-19, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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