Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Блуа», «Нантер» сыграет с «Метрополитаном» и другие матчи

Во вторник, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Виллербан» примет «Блуа», «Нантер» сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 21-10, – 21-11, – 20-12, Бурк – 19-13, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, – 14-18, Лимож – 13-19, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме