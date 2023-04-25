Чемпионат Франции. «Нанси» – «Страсбур», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном» и другие матчи

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Во вторник, 25 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут семь матчей.

«Нанси» примет «Страсбур», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Нантер
Дата проведения
25 апреля, 21.00
Онлайн матча

Ле-Портель – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
25 апреля, 21.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Лимож – Блуа
Дата проведения
25 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Ле-Ман – Париж
Дата проведения
25 апреля, 21.00, «Antarès»
Онлайн матча

Нанси – Страсбур
Дата проведения
25 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Шоле – Метрополитан
Дата проведения
25 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

По-Ортез – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
25 апреля, 21.00, «Palais des Sports»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 25-6, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-10,  Шоле – 17-11, Дижон – 18-12, Бурк – 17-12, Ле-Ман – 15-14, Гравлин-Дюнкерк – 15-15, Париж – 14-15, Роанн – 14-15, Страсбур – 13-16, Лимож – 13-16, Ле-Портель – 12-17, Нантер – 12-17, Блуа – 11-18, Нанси – 10-19, По-Ортез – 10-19, Фос Прованс – 9-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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