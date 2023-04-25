Чемпионат Франции. «Нанси» – «Страсбур», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном» и другие матчи

Во вторник, 25 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут семь матчей.

«Нанси» примет «Страсбур», «Шоле» сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Блуа Дата проведения 25 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Нанси – Страсбур Дата проведения 25 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Шоле – Метрополитан Дата проведения 25 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 25-6, Метрополитан – 19-10, – 18-10, Шоле – 17-11, Дижон – 18-12, Бурк – 17-12, – 15-14, Гравлин-Дюнкерк – 15-15, Париж – 14-15, – 14-15, Страсбур – 13-16, Лимож – 13-16, Ле-Портель – 12-17, – 12-17, Блуа – 11-18, Нанси – 10-19, По-Ортез – 10-19, Фос Прованс – 9-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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