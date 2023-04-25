Чемпионат Франции. «Нанси» – «Страсбур», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном» и другие матчи
Во вторник, 25 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут семь матчей.
«Нанси» примет «Страсбур», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00, «Antarès»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00, «Palais des Sports»
Положение команд: Монако – 25-6, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-10, Шоле – 17-11, Дижон – 18-12, Бурк – 17-12, Ле-Ман – 15-14, Гравлин-Дюнкерк – 15-15, Париж – 14-15, Роанн – 14-15, Страсбур – 13-16, Лимож – 13-16, Ле-Портель – 12-17, Нантер – 12-17, Блуа – 11-18, Нанси – 10-19, По-Ортез – 10-19, Фос Прованс – 9-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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