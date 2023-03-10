Тайриз Халибертон о рекордных в карьере 19 передачах: «Спасибо моим товарищам по команде»

Звездный разыгрывающий «Индианы» в послематчевом интервью прокомментировал свое выступление. Игрок набрал 29 очков и 19 передач, допустив лишь одну потерю в победном матче против « » (134:125).

«В заключительной четверти я играл ужасно. Команда зависит от меня в завершении игр, поэтому мне пришлось включиться в овертайме. Спасибо моим товарищам по команде за то, что позволили набрать рекордные в карьере показатели.

Все это происходит в процессе игры. У меня нет ощущения, что я за чем-то охочусь. Я мог бы попытаться сделать 20-ю передачу в концовке, но они начали фолить и все такое», – закончил Халибертон.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл