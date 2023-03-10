Тайриз Халибертон о рекордных в карьере 19 передачах: «Спасибо моим товарищам по команде»

Теги Хьюстон Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон в послематчевом интервью прокомментировал свое выступление. Игрок набрал 29 очков и 19 передач, допустив лишь одну потерю в победном матче против «Хьюстона» (134:125).

«В заключительной четверти я играл ужасно. Команда зависит от меня в завершении игр, поэтому мне пришлось включиться в овертайме. Спасибо моим товарищам по команде за то, что позволили набрать рекордные в карьере показатели.

Все это происходит в процессе игры. У меня нет ощущения, что я за чем-то охочусь. Я мог бы попытаться сделать 20-ю передачу в концовке, но они начали фолить и все такое», – закончил Халибертон.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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5 комментариев

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banderos
Ответ MrFrost
Ужасней техники броска халибертона, только игра Рокетс.
за которых как раз гонял Кенни Смит с таким же странным броском
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MrFrost
Ответ kaissa
С его достаточно высоким процентом попаданий по сезону - абсолютно все равно насколько ужасна его техника...
Да, спору нет, но выглядит ужасающе, особенно для игрока бэк-корта.
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kaissa
Ответ MrFrost
Ужасней техники броска халибертона, только игра Рокетс.
С его достаточно высоким процентом попаданий по сезону - абсолютно все равно насколько ужасна его техника...
0
0
0
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MrFrost
Ужасней техники броска халибертона, только игра Рокетс.
0
0
0
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Sergio198344
Рекорд по асистам от Хали, очередной трипл Сабониса, очень редкий случай, когда феноменальный win в трейде для обоих команд
+1
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+1
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