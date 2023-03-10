Рик Карлайл об овертайме: «Халибертон любит такие моменты так же, как любил их Реджи Миллер»
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после победы над «Хьюстоном» в овертайме (134:125) сравнил лидера команды Тайриза Халибертона с легендой «Пэйсерс» Реджи Миллером.
«Тайриз взял на себя игру в овертайме. Он доказал, что он лидер команды. Он любит такие моменты так же, как любил их Реджи Миллер.
Он не опускает руки, если что-то во время матча идет не так. Он продолжает играть и остается очень уверенным в себе. Это придает команде большую уверенность. Он был великолепен в овертайме», – сказал Карлайл.
Халибертон набрал 12 из 19 очков «Индианы» в овертайме.
Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков
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