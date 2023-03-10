Рик Карлайл об овертайме: «Халибертон любит такие моменты так же, как любил их Реджи Миллер»

Теги Хьюстон Индиана Рик Карлайл НБА Реджи Миллер Тайриз Халибертон Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после победы над «Хьюстоном» в овертайме (134:125) сравнил лидера команды Тайриза Халибертона с легендой «Пэйсерс» Реджи Миллером.

«Тайриз взял на себя игру в овертайме. Он доказал, что он лидер команды. Он любит такие моменты так же, как любил их Реджи Миллер.

Он не опускает руки, если что-то во время матча идет не так. Он продолжает играть и остается очень уверенным в себе. Это придает команде большую уверенность. Он был великолепен в овертайме», – сказал Карлайл.

Халибертон набрал 12 из 19 очков «Индианы» в овертайме.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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