Никола Йокич стал рекордсменом среди центровых НБА по трипл-даблам в плей-офф

Теги Уилт Чемберлен Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Денвер Финикс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в пятом матче с «Финиксом» (118:102, 3-2).

Йокич набрал 29 очков (12 из 20 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

Для Йокича это 10-й трипл-дабл в плей-офф НБА, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).

Лидер плей-офф по трипл-даблам – Мэджик Джонсон (30), далее расположены Леброн Джеймс (28), Расселл Уэстбрук (12) и Джейсон Кидд (11).

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20 комментариев

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TurboMen
У Леброна определенно есть чем заняться, цель очень близка.
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Юрий Бабкин
Ответ Frost Knight
Я смотрю, по триппл-даблам в плей-офф Уэстбрук уже не так крут
Ну всё равно на 3-м месте в истории. Хотя Йокич его скоро подвинуть на 4-е должен.
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GLW
Ответ Forza
Передачи на Кобе
ага, играть разыгрывающего и пасовать на Кобе
+3
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GLW
Ответ Forza
Удивительно. Ожидал Шакила увидеть в этом рейтинге
Ну и за счет какого 3-го показателя, он должен был собирать трипл-даблы?
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Frost Knight
Я смотрю, по триппл-даблам в плей-офф Уэстбрук уже не так крут
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гилберт
МВП.
+2
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Archer_Great
Ответ Frost Knight
Я смотрю, по триппл-даблам в плей-офф Уэстбрук уже не так крут
ну так а он много играл в ПО то после того, как стал мистером трипл-дабл?) до этого его "сковывали" всякие там КД и Хардены, а как уэст бист был анлишед, тогда уже как-то и в ПО не попадал дальше первого раунда особо то)
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Адепт Суперлиги
Ответ Forza
Ну как бы Йокич доказывает, что не обязательно быть разыгрывающий, чтобы пасовать. Странный тейк под новостью о самом лучшем пасующем центровом, если честно)) Понятно, что Шак не Йокич. Но центровые просто тоже пасовать могут. Пас под кольцо, Шак принимает, на нем сдваиваются и он пасует на дугу Коби. Почему нет? Так же было много раз, очевидно. Просто, видимо, недостаточно много. Что меня и удивило
Когда на Шаке сдваивались, он с мясом забивал через двоих, какие передачи, о чём ты?))
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6LACK
Ответ TurboMen
У Леброна определенно есть чем заняться, цель очень близка.
Кто бы мог подумать в начале сезона, что мы будем говорить и пятом титуле Леброна
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sonny91
если бы он защищался на уровне скажем хакима оладжувона то был бы GOAT(по моему). то что он делает в атаке чтото волшебное. его кисть(с учетом что это кисть семифутера) чтото нереальное-как он бросает свои флоутеры с одной ноги(центровой!!!)? чисто без отскока! из под кольца тоже не пытается бросать от забора(вроде для него это даже не удобно). зы наверно высокогорье колорадо сказывается, поэтому правильно они старались получить преимущество своего поля
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Evincive
NBA Career Playoff Leaders for Triple-Doubles
1. Magic Johnson 30 (190) – 0.158
2. LeBron James 28 (276) – 0.101
3. Russell Westbrook 12 (116) – 0.103
4. Jason Kidd 11 (158) – 0.070
5. Larry Bird 10 (164) – 0.061
Draymond Green 10 (155) – 0.064
Rajon Rondo 10 (134) – 0.075
Nikola Jokić 10 (58) – 0.172
9. Wilt Chamberlain 9 (160) – 0.056
10. Oscar Robertson 8 (86) – 0.093
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Айрат Ситдиков
Ответ TurboMen
У Леброна определенно есть чем заняться, цель очень близка.
Ну пока он далековато от трипла, передач не так много раздаёт.
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TurboMen
Ответ Айрат Ситдиков
Ну пока он далековато от трипла, передач не так много раздаёт.
ну рядом в двух матчах был, 20+7 и 8+8. Особенно там где 8+8, там же всю заключтельную четверть не играл, мог легко настатодрочить.
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titon23
Молодца!
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Додик Аксель
Леброну есть кого обгонять и Коле за кем гнаться. Удачи !
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Адепт Суперлиги
Ответ sonny91
если бы он защищался на уровне скажем хакима оладжувона то был бы GOAT(по моему). то что он делает в атаке чтото волшебное. его кисть(с учетом что это кисть семифутера) чтото нереальное-как он бросает свои флоутеры с одной ноги(центровой!!!)? чисто без отскока! из под кольца тоже не пытается бросать от забора(вроде для него это даже не удобно). зы наверно высокогорье колорадо сказывается, поэтому правильно они старались получить преимущество своего поля
Высокогорье (Колорадо в том числе) сказывается во всех видах спорта. И денверские команды издревле имели чуть большее преимущество на своей площадке, чем остальные
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omega pepega
Ответ sonny91
если бы он защищался на уровне скажем хакима оладжувона то был бы GOAT(по моему). то что он делает в атаке чтото волшебное. его кисть(с учетом что это кисть семифутера) чтото нереальное-как он бросает свои флоутеры с одной ноги(центровой!!!)? чисто без отскока! из под кольца тоже не пытается бросать от забора(вроде для него это даже не удобно). зы наверно высокогорье колорадо сказывается, поэтому правильно они старались получить преимущество своего поля
если обратить внимание то у него небольшие руки для семифутера. Они кажутся миниатюрными даже по сравнению с руками Эйтона, не говоря уж о ком-то вроде Шака, у которого лопаты вместо ладоней.
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