Центровой « » оформил трипл-дабл в пятом матче с « » (118:102, 3-2).

Йокич набрал 29 очков (12 из 20 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

Для Йокича это 10-й трипл-дабл в плей-офф НБА, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).

Лидер плей-офф по трипл-даблам – (30), далее расположены (28), Расселл Уэстбрук (12) и Джейсон Кидд (11).

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