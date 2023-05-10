Никола Йокич стал рекордсменом среди центровых НБА по трипл-даблам в плей-офф
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в пятом матче с «Финиксом» (118:102, 3-2).
Йокич набрал 29 очков (12 из 20 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.
Для Йокича это 10-й трипл-дабл в плей-офф НБА, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).
Лидер плей-офф по трипл-даблам – Мэджик Джонсон (30), далее расположены Леброн Джеймс (28), Расселл Уэстбрук (12) и Джейсон Кидд (11).
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1. Magic Johnson 30 (190) – 0.158
2. LeBron James 28 (276) – 0.101
3. Russell Westbrook 12 (116) – 0.103
4. Jason Kidd 11 (158) – 0.070
5. Larry Bird 10 (164) – 0.061
Draymond Green 10 (155) – 0.064
Rajon Rondo 10 (134) – 0.075
Nikola Jokić 10 (58) – 0.172
9. Wilt Chamberlain 9 (160) – 0.056
10. Oscar Robertson 8 (86) – 0.093