Центровой «Филадельфии» заявил, что команда не должна обольщаться после выездной победы над « » (115:103, 3-2) в пятом матче серии.

«Еще ничего не закончено. Нам нужна еще одна победа. Каждый из нас. Мы все должны проявить себя.

Было непросто добиться этой победы сегодня. Но мы должны сделать это еще один раз», – заявил Эмбиид.

На счету Эмбиида 33 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.

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