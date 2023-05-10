Джоэл Эмбиид: «Еще ничего не закончено. Нам нужна еще одна победа»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что команда не должна обольщаться после выездной победы над «Бостоном» (115:103, 3-2) в пятом матче серии.

«Еще ничего не закончено. Нам нужна еще одна победа. Каждый из  нас. Мы все должны проявить себя.

Было непросто добиться этой победы сегодня. Но мы должны сделать это еще один раз», – заявил Эмбиид.

На счету Эмбиида 33 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.

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7 комментариев

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Daishi
Ответ Марсель Объелся
Филадельфия вопреки Риверсу рвётся в финал конфы. Но думаю, к шестому матчу Док подготовится лучше и нанесёт по Филе ответный удар 🥊
Есть вариант, что Маззулла один из немногих тренеров в лиге, которым Доканыч не отлетит, если даже применит все свои самые сильные колдунства и перейдет предел.))
+8
0
+8
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Марсель Объелся
Филадельфия вопреки Риверсу рвётся в финал конфы. Но думаю, к шестому матчу Док подготовится лучше и нанесёт по Филе ответный удар 🥊
+7
0
+7
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Dark Lion
Да уж у Бостона тренер похуже Дока Риверса будет
+3
0
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Vagant
Из последних 19и домашних матчах плей-офф Селтикс выиграл только 9.
+2
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Anton!o :)
Ответ Марсель Объелся
Филадельфия вопреки Риверсу рвётся в финал конфы. Но думаю, к шестому матчу Док подготовится лучше и нанесёт по Филе ответный удар 🥊
Док уже сделал важный ход - Фила не повела 3:1! Шах фатуму!
+1
0
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Антон
Глубоко
0
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Tim Timson
Ответ Daishi
Есть вариант, что Маззулла один из немногих тренеров в лиге, которым Доканыч не отлетит, если даже применит все свои самые сильные колдунства и перейдет предел.))
Мазула ещё Риверсу фору даст по части , как отлетать матчи красиво)
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