Джеймс Харден подарил кроссовки студенту, который выжил после стрельбы в Мичиган Стэйт
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пригласил на четвертый матч с «Бостоном» (116:115 ОТ, 2-2) студента, который пострадал в результате стрельбы в университете Мичиган Стэйт.
20-летний Джон Хао был ранен в спину во время нападения на университет 13 февраля и остался парализованным ниже груди. Находясь в больнице, студент познакомился с Харденом, большим поклонником которого он является. Звездный баскетболист помог с расходами на лечение. Тогда же Джеймс пообещал пригласить Хао на один из матчей.
После завершения встречи Харден подарил Джону кроссовки, в которых провел игру, и пообщался с ним.
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П.С. Харден мой самый любимый игрок после ТиМака. Джеймс влюбил меня своей игрой в баскетбол в 2014 году и после этого для меня баскетбол - спорт номер один.