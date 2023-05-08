Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пригласил на четвертый матч с « » (116:115 ОТ, 2-2) студента, который пострадал в результате стрельбы в университете Мичиган Стэйт.

20-летний Джон Хао был ранен в спину во время нападения на университет 13 февраля и остался парализованным ниже груди. Находясь в больнице, студент познакомился с Харденом, большим поклонником которого он является. Звездный баскетболист помог с расходами на лечение. Тогда же Джеймс пообещал пригласить Хао на один из матчей.

После завершения встречи Харден подарил Джону кроссовки, в которых провел игру, и пообщался с ним.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме