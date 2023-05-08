Джеймс Харден подарил кроссовки студенту, который выжил после стрельбы в Мичиган Стэйт

Теги светская хроника Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пригласил на четвертый матч с «Бостоном» (116:115 ОТ, 2-2) студента, который пострадал в результате стрельбы в университете Мичиган Стэйт.

20-летний Джон Хао был ранен в спину во время нападения на университет 13 февраля и остался парализованным ниже груди. Находясь в больнице, студент познакомился с Харденом, большим поклонником которого он является. Звездный баскетболист помог с расходами на лечение. Тогда же Джеймс пообещал пригласить Хао на один из матчей.

После завершения встречи Харден подарил Джону кроссовки, в которых провел игру, и пообщался с ним.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

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8 комментариев

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СергейЧ
Харден красавчик, пригласил и показал выдающуюся игру. Студент, если подлежит восстановлению, то получил большой заряд положительной энергии. А если не вылечится - то все-равно запомнит это на всю жизнь.
+29
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Mr.Trol
Если отбросить в сторону любовь Джеймса к стрипклубам (это его личная жизнь, никому до этого не должно быть дела), то складывается впечатление, что Харден милейший души человек, с которым приятно было бы дружить. Никакого шлейфа скандалов, связанных с окружением игрока, корешей из гетто и прочие.
+22
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Пользователь заблокирован
Харден - герой нашего времени: спасает жизни и дарит кроссовки! 🏀👟❤️
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avcgloronalduMU
потом продаст, тысяч 200 будет
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Кирилл Ничипоренко
Топарь
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алексей батькович
Ответ Mr.Trol
Если отбросить в сторону любовь Джеймса к стрипклубам (это его личная жизнь, никому до этого не должно быть дела), то складывается впечатление, что Харден милейший души человек, с которым приятно было бы дружить. Никакого шлейфа скандалов, связанных с окружением игрока, корешей из гетто и прочие.
да зачем отбрасывать то , любовь-то
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nikitosdaipoltos
Ответ Mr.Trol
Если отбросить в сторону любовь Джеймса к стрипклубам (это его личная жизнь, никому до этого не должно быть дела), то складывается впечатление, что Харден милейший души человек, с которым приятно было бы дружить. Никакого шлейфа скандалов, связанных с окружением игрока, корешей из гетто и прочие.
Все так, но скандалов вокруг Хардена было немало) Когда встречаешься с кем-то из Кардашьян/Дженнер, то к тебе прикованно внимание жёлтой прессы и папарацци.
Дружба с рэперами. Из за Лил Бэйби вляпался в историю в Париже, дружба с Мик Мил, Нипси Хасл и другими
Его кутежи после подписания больших контрактов. Запомнилось, когда Харден подписал контракт с Адидасом и его фразу: "Найки из кул, бат Адидас из факин эмэйзинг"
П.С. Харден мой самый любимый игрок после ТиМака. Джеймс влюбил меня своей игрой в баскетбол в 2014 году и после этого для меня баскетбол - спорт номер один.
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