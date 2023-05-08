Джейлен Браун о трех бросках в 4-й четверти и овертайме: «Мне надо чаще просить мяч»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун признал, что совершенных им в заключительной четверти и овертайме четвертого матча с «Филадельфией» (115:116 ОТ, 2-2) трех бросков недостаточно.

Браун набрал 23 очка при 10 из 16 с игры.

«Да, пожалуй, мне надо немного чаще просить мяч.

Я понимал, что когда мяч оказывается в моих руках, происходят хорошие вещи, но в то же время мне казалось, что наше нападение работает хорошо. Мы сокращали разницу в счете, создавали хорошие возможности, попадали важные броски. Нам просто немного не хватило в самом конце», – заявил Браун.

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5 комментариев

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RayRay
Да уж. Какую игру у них решает смарт , при этом нужно было забить средний или штрафной и никаких ОТ. Сами слили игру ))
+10
0
+10
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Андрей 13
Брану выглядит намного блее зрелым чем Тейтум. По-моему он должен быть лидером, Тейтум еще не дорос.
+9
-2
+7
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Пенс
Но мяч вечно у чокера Тэйтума.
+7
-4
+3
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mqh9pzrxgf
Ответ Андрей 13
Брану выглядит намного блее зрелым чем Тейтум. По-моему он должен быть лидером, Тейтум еще не дорос.
Ну так Браун и чуть старше)
+2
0
+2
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