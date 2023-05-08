Джейлен Браун о трех бросках в 4-й четверти и овертайме: «Мне надо чаще просить мяч»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун признал, что совершенных им в заключительной четверти и овертайме четвертого матча с «Филадельфией» (115:116 ОТ, 2-2) трех бросков недостаточно.
Браун набрал 23 очка при 10 из 16 с игры.
«Да, пожалуй, мне надо немного чаще просить мяч.
Я понимал, что когда мяч оказывается в моих руках, происходят хорошие вещи, но в то же время мне казалось, что наше нападение работает хорошо. Мы сокращали разницу в счете, создавали хорошие возможности, попадали важные броски. Нам просто немного не хватило в самом конце», – заявил Браун.
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