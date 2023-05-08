Джоэл Эмбиид: «Хардену не надо ни о чем думать, просто быть агрессивным»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отдал должное товарищу по команде Джеймсу Хардену за преображение в четвертом матче серии с «Бостоном» (116:115 ОТ, 1-1).

«Так он и должен делать в каждом матче. Хардену не надо ни о чем думать.

Речь не о том, чтобы совершать как можно больше бросков. Просто надо быть агрессивным, идти в проходы, находить открытых товарищей. Сегодня он был очень хорош», – заявил Эмбиид.

В двух предыдущих встречах Джеймс реализовал лишь 5 из 28 с игры в сумме.

В воскресенье «Сиксерс» победили 116:115 ОТ, 2-2. Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный бросок в овертайме.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

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4 комментария

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Epicman
Смешно, Эмбиид учит играть Хардена))
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Stephan Carrypenko
«Лидер» Эмбиид
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Эмбиид: Харден, не думай - действуй! Агрессия - твой лучший друг! 🏀💥🔝
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ДядюшкаДрю
серьезно? этот слабак будет учить Хардена, как ему действовать ? Не ему что-то говорить, человеку, который обкакался в 4 четверти
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