Брэндон Рой будет представлять «Блэйзерс» на драфт-лотерее
Бывшая звезда «Портленда» Брэндон Рой будет представлять клуб на драфт-лотерее этого года.
Лотерея драфта НБА-2023 состоится во вторник, 16 мая, в Чикаго.
Рой уже представлял «Блэйзерс» на драфт-лотерее в 2007 году, когда клуб в последний раз получил 1-й номер.
Защитник выступал за «Портленд» с 2006 по 2011 год, был признан новичком года, а также стал трехкратным участником Матча всех звезд.
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И интересный факт:
В сезоне 2009/2010 Рой был снова приглашён на Матч всех звёзд НБА в качестве запасного игрока, однако Брэндон не принял участие в матче из-за травмы полученной в последней игре перед звёздным уик-эндом, его заменил КРИС КАМАН.
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