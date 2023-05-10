Брэндон Рой будет представлять «Блэйзерс» на драфт-лотерее

Бывшая звезда « » будет представлять клуб на драфт-лотерее этого года.

Лотерея драфта НБА-2023 состоится во вторник, 16 мая, в Чикаго.

Рой уже представлял «Блэйзерс» на драфт-лотерее в 2007 году, когда клуб в последний раз получил 1-й номер.

Защитник выступал за «Портленд» с 2006 по 2011 год, был признан новичком года, а также стал трехкратным участником Матча всех звезд.

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