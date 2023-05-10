Брэндон Рой будет представлять «Блэйзерс» на драфт-лотерее

Теги Портленд Брэндон Рой НБА драфт НБА Баскетбол

Бывшая звезда «Портленда» Брэндон Рой будет представлять клуб на драфт-лотерее этого года.

Лотерея драфта НБА-2023 состоится во вторник, 16 мая, в Чикаго.

Рой уже представлял «Блэйзерс» на драфт-лотерее в 2007 году, когда клуб в последний раз получил 1-й номер.

Защитник выступал за «Портленд» с 2006 по 2011 год, был признан новичком года, а также стал трехкратным участником Матча всех звезд.

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7 комментариев

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Jazzzz
Эх, Рой...такая могла выдающаяся карьера у них с Оденом получиться...
+13
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Tim Timson
фартовым Роя ещё никто не называл)
+6
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C4clutch
На месте новичка, которого они пикнут этим летом я бы напрягся
+5
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Abdulla
Вспыхнул ярко, но колени были наихрустальнейшими :(

И интересный факт:
В сезоне 2009/2010 Рой был снова приглашён на Матч всех звёзд НБА в качестве запасного игрока, однако Брэндон не принял участие в матче из-за травмы полученной в последней игре перед звёздным уик-эндом, его заменил КРИС КАМАН.
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ID89
Би Рой одногодка Леброна, больно аж стало от информации
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Сергей Соловьев
Лэджэнд!! Обожал этого игрока❤
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Ryan T.
Ответ C4clutch
На месте новичка, которого они пикнут этим летом я бы напрягся
Если это будет выбор в ТОП-3 - то не всё так плохо может быть у "Портленда".
Лиллард всё ещё в прайме, Шарп на финише показал, что потолка у него пока и близко не видно.
Если пикнут Вембу или Миллера - можно и ещё одну звезду с рынка заманить.
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