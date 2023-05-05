Дэмиану Лилларду не понравилось увольнение Майка Буденхольцера из «Милуоки»
«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард дал понять, что не впечатлен решением «Бакс» расстаться со специалистом, который привел команду к чемпионству.
«Народ увольняет чемпионских тренеров сразу же после того, как у них не получается победить», – написал Лиллард.
«Бакс» Буденхольцера стали чемпионами в 2021 году. В этом сезоне команда вылетела в первом раунде от «Майами».
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Да и поражение от Майами очень тренерское. Буденхольцер проявил недопустимое отсутствие адаптивности, едва ли уместное в плей-офф. И когда ты видишь, как тренеры других команд меняют игру своих команд не то чтобы по ходу серии, но и по ходу матчей, работа Буденхольцера вызывает еще большие сомнения.
Почему бы Милуоки не взять тайм-аут, видя что преимущество тает, и что-либо предпринять?
Я так подозреваю, что в руководстве у Милуоки тож не дураки, уж точно не глупее Лилларда - так что если они уволили тренера-чемпиона, то основания у них для этого были серьезные.
А уж рассказывать, что команда слила серию, потому что он два тайм-аута не взял. Ну такое себе.
И тот, факт, что что-то повторяется в одних и тех же обстоятельствах без попыток исправления - как раз и есть проблема.
Если бы в 2018 году ГСВ отлетели в первом раунде от какого-нибудь Портленда с таким счетом, то Керра надо был бы увольнять несмотря на пару взятых ранее перстней.
"Обескровленный Майами" - это как раз команда, которая страдала ерундой и не напрягалась весь сезон. И два матча плей-ин - это даже не бэк-ту-бэк. Никакой там особой перенагрузки, учитывая то, что это всего-лишь первый раунд плей-офф.