Дэмиану Лилларду не понравилось увольнение Майка Буденхольцера из «Милуоки»

«Милуоки» отправил в отставку главного тренера .

Разыгрывающий « » дал понять, что не впечатлен решением «Бакс» расстаться со специалистом, который привел команду к чемпионству.

«Народ увольняет чемпионских тренеров сразу же после того, как у них не получается победить», – написал Лиллард.

«Бакс» Буденхольцера стали чемпионами в 2021 году. В этом сезоне команда вылетела в первом раунде от «Майами».

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую