Дэмиану Лилларду не понравилось увольнение Майка Буденхольцера из «Милуоки»

Теги Милуоки Портленд НБА Майк Буденхольцер Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард дал понять, что не впечатлен решением «Бакс» расстаться со специалистом, который привел команду к чемпионству.

«Народ увольняет чемпионских тренеров сразу же после того, как у них не получается победить», – написал Лиллард.

«Бакс» Буденхольцера стали чемпионами в 2021 году. В этом сезоне команда вылетела в первом раунде от «Майами».

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23 комментария

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Artur Prokopchuk
если команда хочет победить, то нужно что-то менять. Лилларду этого не понять. Не надо лезть в дела других организаций. Пусть за свой Портленд думает.
+67
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Михаил Евдокимов
Не будь той победы в 2021, то его убрали бы еще как раз в 2021. А тут два года еще давали возможность проявить себя
+30
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Ballboy13
Лиллард в межсезонье вместо рыбалки экспертом подрабатывает, его мнения не реже чем Перкинса публикуют
+24
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Igbin
Ответ Artur Prokopchuk
если команда хочет победить, то нужно что-то менять. Лилларду этого не понять. Не надо лезть в дела других организаций. Пусть за свой Портленд думает.
А если что-то поменять, то обязательно станет лучше? Хуже точно не станет?
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Archer_Great
Дэйм, лоббируй Буденхольцера в тренеры Портленда вместо физрука вашего, ибо с этого и надо начинать тот "последний поход", на который ты намекнул руководству. С Биллапсом вы ничего не выиграете, в ближайшее время точно. Может что-то хорошее и выйдет с Бадом с учетом возможных трейдов в межсезонье.
+6
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+6
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mibX
Может быть это у Дэйма вырывается осознание того, что не стоило увольнять Терри Стоттса после вылета в первом раунде от Денвера. После того увольнения ПТБ оккупировали 13 место.
+4
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Дмитрий Чирко
Ответ Igbin
А если что-то поменять, то обязательно станет лучше? Хуже точно не станет?
Может и станет хуже, а может и нет. Но если есть единственная цель - победа, то условное падение с 1 на 3 место в конференции - допустимый риск даже при незначительном повышении шансов на чемпионство.
Да и поражение от Майами очень тренерское. Буденхольцер проявил недопустимое отсутствие адаптивности, едва ли уместное в плей-офф. И когда ты видишь, как тренеры других команд меняют игру своих команд не то чтобы по ходу серии, но и по ходу матчей, работа Буденхольцера вызывает еще большие сомнения.
+6
-3
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Igbin
Ответ Дмитрий Чирко
Может и станет хуже, а может и нет. Но если есть единственная цель - победа, то условное падение с 1 на 3 место в конференции - допустимый риск даже при незначительном повышении шансов на чемпионство. Да и поражение от Майами очень тренерское. Буденхольцер проявил недопустимое отсутствие адаптивности, едва ли уместное в плей-офф. И когда ты видишь, как тренеры других команд меняют игру своих команд не то чтобы по ходу серии, но и по ходу матчей, работа Буденхольцера вызывает еще большие сомнения.
Ну а два года назад Буденхольцер прекрасно адаптировался по ходу серий, было 0:2 и с Бруклином, и с Финиксом, в итоге обе серии выиграны. Он что, стал плохим тренером из-за одной проигранной серии в этом году?
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Eskender
Ответ noke
В четвёртом и пятом матчах (когда у него был Яннис) его команда до последних минут вела в счёте. Что он должен был адаптировать? Если бы команда сливала бы системно - одно дело. Но команда выигрывала, и каждый раз рассыпалась на последних минутах. Он что должен был сделать? Полностью менять состав в конце или что? А уж рассказывать, что команда слила серию, потому что он два тайм-аута не взял. Ну такое себе.
Ну Спо, например, адаптировал... взять хотя бы розыгрыш мяча Адебайо - последние 4 мин. он просто брал мяч, приходил на чужую половину и отдавал спокойно точную передачу.
Почему бы Милуоки не взять тайм-аут, видя что преимущество тает, и что-либо предпринять?

Я так подозреваю, что в руководстве у Милуоки тож не дураки, уж точно не глупее Лилларда - так что если они уволили тренера-чемпиона, то основания у них для этого были серьезные.
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noke
Ответ Дмитрий Чирко
Может и станет хуже, а может и нет. Но если есть единственная цель - победа, то условное падение с 1 на 3 место в конференции - допустимый риск даже при незначительном повышении шансов на чемпионство. Да и поражение от Майами очень тренерское. Буденхольцер проявил недопустимое отсутствие адаптивности, едва ли уместное в плей-офф. И когда ты видишь, как тренеры других команд меняют игру своих команд не то чтобы по ходу серии, но и по ходу матчей, работа Буденхольцера вызывает еще большие сомнения.
В четвёртом и пятом матчах (когда у него был Яннис) его команда до последних минут вела в счёте. Что он должен был адаптировать? Если бы команда сливала бы системно - одно дело. Но команда выигрывала, и каждый раз рассыпалась на последних минутах. Он что должен был сделать? Полностью менять состав в конце или что?
А уж рассказывать, что команда слила серию, потому что он два тайм-аута не взял. Ну такое себе.
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Igbin
Ответ Михаил Евдокимов
Не будь той победы в 2021, то его убрали бы еще как раз в 2021. А тут два года еще давали возможность проявить себя
Проявить себя? Тренеру, который принес первое за 50 лет чемпионство? Звучит дико.
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Друг Писателя
Ответ Igbin
Ну а два года назад Буденхольцер прекрасно адаптировался по ходу серий, было 0:2 и с Бруклином, и с Финиксом, в итоге обе серии выиграны. Он что, стал плохим тренером из-за одной проигранной серии в этом году?
Был слух, что это вылетевший тогда Грег не выдержал и объяснил как надо играть. Раньше это казалось, бредом, но после этого ПО, это вполне может оказаться правдой.
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Дмитрий Чирко
Ответ noke
В четвёртом и пятом матчах (когда у него был Яннис) его команда до последних минут вела в счёте. Что он должен был адаптировать? Если бы команда сливала бы системно - одно дело. Но команда выигрывала, и каждый раз рассыпалась на последних минутах. Он что должен был сделать? Полностью менять состав в конце или что? А уж рассказывать, что команда слила серию, потому что он два тайм-аута не взял. Ну такое себе.
"Команда до последних минут вела в счете" - так себе аргумент, когда речь про обескровленный Майами, который к тому же не имел отдыха после плей-ин.
И тот, факт, что что-то повторяется в одних и тех же обстоятельствах без попыток исправления - как раз и есть проблема.
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Misha_Sapunov
Ответ Artur Prokopchuk
если команда хочет победить, то нужно что-то менять. Лилларду этого не понять. Не надо лезть в дела других организаций. Пусть за свой Портленд думает.
а тебе то есть стоит лезть к лилларду и советовать, что ему говорить?)
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scorp19
Лилларду не понять, он бы топил до талого, ничего не меняя и проигрывая раз за разом.
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Дмитрий Чирко
Ответ Igbin
Ну а два года назад Буденхольцер прекрасно адаптировался по ходу серий, было 0:2 и с Бруклином, и с Финиксом, в итоге обе серии выиграны. Он что, стал плохим тренером из-за одной проигранной серии в этом году?
Еще одна в прошлом была. Но если тогда еще можно как-то списать поражение на мощный Бостон, то сейчас речь про вылет 4-1 лучшей команды лиги по подбору игроков в первом раунде от команды, которая еле пролезла через плей-ин.
Если бы в 2018 году ГСВ отлетели в первом раунде от какого-нибудь Портленда с таким счетом, то Керра надо был бы увольнять несмотря на пару взятых ранее перстней.
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noke
Ответ Дмитрий Чирко
"Команда до последних минут вела в счете" - так себе аргумент, когда речь про обескровленный Майами, который к тому же не имел отдыха после плей-ин. И тот, факт, что что-то повторяется в одних и тех же обстоятельствах без попыток исправления - как раз и есть проблема.
"Что-то" повторилось два раза, один из которых - был историческим выступлением игрока.
"Обескровленный Майами" - это как раз команда, которая страдала ерундой и не напрягалась весь сезон. И два матча плей-ин - это даже не бэк-ту-бэк. Никакой там особой перенагрузки, учитывая то, что это всего-лишь первый раунд плей-офф.
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noke
Ответ Eskender
Ну Спо, например, адаптировал... взять хотя бы розыгрыш мяча Адебайо - последние 4 мин. он просто брал мяч, приходил на чужую половину и отдавал спокойно точную передачу. Почему бы Милуоки не взять тайм-аут, видя что преимущество тает, и что-либо предпринять? Я так подозреваю, что в руководстве у Милуоки тож не дураки, уж точно не глупее Лилларда - так что если они уволили тренера-чемпиона, то основания у них для этого были серьезные.
Естественно, в руководстве не дураки. Единственный дурак - дважды лучший тренер лиги Буденхольцер, который никак не ожидал и не готовил своих игроков к тому, что Адебайо, чьи способности к распасовкам достаточно известны на баскетбольной ветке спортса, может отдавать пасы.
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Eskender
Ответ noke
Естественно, в руководстве не дураки. Единственный дурак - дважды лучший тренер лиги Буденхольцер, который никак не ожидал и не готовил своих игроков к тому, что Адебайо, чьи способности к распасовкам достаточно известны на баскетбольной ветке спортса, может отдавать пасы.
Ну то есть ты считаешь, что Буденхольцер молодец - все сделал правильно, и ему теперь надо премию выписать, ну или там молока за вредность налить?
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Abdulla
Ответ Ballboy13
Лиллард в межсезонье вместо рыбалки экспертом подрабатывает, его мнения не реже чем Перкинса публикуют
Ещё немного и переплюнет Канта, ИМХО.
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