У «Портленда» в сезоне-2023/24 появится фарм-команда в G-лиге

Теги Портленд НБА G-лига Баскетбол

У «Портленда» появится фарм-клуб, который будет выступать в G-лиге начиная с сезона-2023/24.

Команда будет проводить домашние матчи в Университете Портленда и тренироваться в тренировочном центре «Блэйзерс».

Новым клубам G-лиги обычно требуется 18-24 месяца, чтобы начать работу, однако руководство «Портленда» намерено ускорить процесс и сформировать команду уже на следующий сезон.

«Финикс» останется последним клубом НБА без фарм-клуба в G-лиге.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Хм, а зачем ?
Она же сейчас и так в НБА собрана ..
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kikir
Ответ Кирилл
Хм, а зачем ? Она же сейчас и так в НБА собрана ..
основу переведут))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий