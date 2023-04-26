У «Портленда» в сезоне-2023/24 появится фарм-команда в G-лиге
У «Портленда» появится фарм-клуб, который будет выступать в G-лиге начиная с сезона-2023/24.
Команда будет проводить домашние матчи в Университете Портленда и тренироваться в тренировочном центре «Блэйзерс».
Новым клубам G-лиги обычно требуется 18-24 месяца, чтобы начать работу, однако руководство «Портленда» намерено ускорить процесс и сформировать команду уже на следующий сезон.
«Финикс» останется последним клубом НБА без фарм-клуба в G-лиге.
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