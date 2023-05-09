Эмил Райкович: «Самое главное – играть по нашему плану»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о задачах на предстоящий третий матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против «Зенита» (1-1).

«Дело не в том, что Эртель играл во втором матче по сравнению с первым. Дело в нас, в том, как мы выступили.

Самое главное – играть так, как договорились, по нашему плану на игру, защищаться агрессивно, в контакте, прикладывать большие усилия на площадке. И тогда сможем поговорить о тактике, деталях, игроках, против которых необходимо активнее атаковать», – сказал Райкович.

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