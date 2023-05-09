Валерий Лиходей: «Симпатизирую «Локо». Приятно, когда молодые российские баскетболисты играют против старых иностранных»

Российский форвард «Астаны» признался, что болеет за « » в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против (1-1).

«Напряженный интересный матч получился. При этом не скажу, что играли шикарно, но действительно боролись. Почему «Локомотив» упустил такое преимущество? Ну, потери. Возьмите хотя бы один из подборов в нападении, и игра была бы в кармане.

Симпатизирую в этом противостоянии «Локо». Все‑таки приятно, когда молодые российские баскетболисты играют против старых иностранных. Молодежь у «Локо» действительно талантливая. Я за наш баскетбол переживаю.

Чего можно ожидать в дальнейшем в этой серии? Буду и дальше болеть за «Локомотив», но если объективно, то видно, что УНИКС действительно силен. Посмотрим, что будет в дальнейшем», — сказал Лиходей.

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