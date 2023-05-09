Владислав Емченко об ударе Дэрила Мэйкона: «По моему мнению, он это сделал специально»

Защитник «Локомотива‑ » прокомментировал инцидент с защитником УНИКСа Дэрилом Мэйконом, когда тот грубо сыграл против него.

«Да, он ударил мне или в «солнышко», или еще куда‑то, что мне стало трудно дышать. Удар сам по себе был не особо сильный, но просто попал куда‑то сюда.

Я посмотрел это на видео — мнения здесь могут расходиться. По моему мнению, он это сделал специально. Не знаю, может быть, и не специально он это делал. Бог ему судья.

В любом случае произошло и произошло. Я не пострадал. Так что все отлично — двигаемся дальше», — сказал Емченко.

Эпизод случился во время второго матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» (79:76, 1-1).

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