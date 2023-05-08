Станислав Еремин: «Стали заставлять соперника принимать нестандартные решения, и отсюда мы вернулись в игру»

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин после победы над « ивом-Кубань» (79:76, 1-1) отметил, что команда добилась победы благодаря бойцовским качествам, несмотря на нелучшую игру.

«Мне кажется, что «Локомотив» сегодня играл лучше, чем мы. Но в концовке наши ребята сумели проявить бойцовские качества, что называется «через не могу», и сумели переломить игру, которую весь матч ломали. Считаю, что мы играли жестко, но не так агрессивно, а в концовке прибавили: стали активно действовать двойным нападением, стали где‑то заставлять соперника принимать нестандартные решения, у «Локо» пошли потери, и отсюда мы вернулись в игру.

А так конечно, к сожалению, уже вторую игру плохо действуем на своем щите. И как‑то закрепощены мы были большую часть матча, но лучше при плохой игре выиграть в три очка, чем при хорошей проиграть в 20», – сказал Еремин в интервью «Матч ТВ».

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