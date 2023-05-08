Илона Корстин: «Финальная серия только начинается»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин считает, что победитель сезона-2022/23 определится в тяжелой борьбе.

Сегодня УНИКС сравнял счет в серии с « » – 1-1.

«Финальная серия очень эмоциональная, обе команды не хотят упускать свой шанс на чемпионство. Иногда эти эмоции даже мешают, от этого идут потери и неправильные решения. Холодная голова и концентрация на тренерских установках точно будут немаловажными факторами для успеха. Прогнозы сейчас делать сложно, впереди два матча в Краснодаре, но «Локомотив-Кубань» в этом плей-офф на выезде играет лучше, чем дома. Уверена, финальная серия только начинается и она будет долгой.

УНИКС и «Локо» по праву заслужили свое место в финале: они выиграли полуфинальные серии в семи матчах и теперь сражаются за чемпионский титул. Конечно же, после такой борьбы за выход в финал сказывается определенная усталость. У «Локо» в этом плане есть преимущество, так как команда достаточно молодая и процесс восстановления проходит быстрее. На стороне УНИКСа опыт, в составе казанцев есть игроки, которые в нужный момент могут сыграть эффективно за счет индивидуальных действий», – рассказала Корстин в интервью ТАСС.

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