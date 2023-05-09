Шэннон Шарп: «Лейкерс» выиграют серию у «Уорриорз» в 6-м матче»
По мнению известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа, «Лейкерс» завершат серию второго раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (3-1) на своей площадке в шестом матче.
«Нет, серия не окончена, серия продолжается до 4 побед. Мы уже видели, как команды отыгрывались в сериях со счета 1-3. В 2020-м мы видели, как «Наггетс» дважды отыгрались после 1-3. «Уорриорз» отыгрывались после 1-3 в серии против «Оклахомы». В финалах такого не бывает, но это случается чаще, чем кажется.
Не думаю, что «Лейкерс» выиграют пятый матч у «Уорриорз», но мне кажется, что они выиграют шестой матч», — сказал Шарп.
«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру
1968 – Бостон (против Филы)
1970 – ЛАЛ (Феникс)
1979 – Вашингтон (САС)
1981 – Бостон (Фила)
1995 – Рокетс (Финикс)
1997 – Хит (Никс)
2003 – Детройт (Орландо)
2006 – Финикс (ЛАЛ)
2015 – Хьюстон (ЛАК)
2016 – ГСВ (Оклахома)
2016 – Кавс (ГСВ)
2020 – Денвер (Юта и ЛАК)
Итого 13 раз.