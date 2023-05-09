Шэннон Шарп: «Лейкерс» выиграют серию у «Уорриорз» в 6-м матче»

По мнению известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа, «Лейкерс» завершат серию второго раунда плей-офф против « » (3-1) на своей площадке в шестом матче.

«Нет, серия не окончена, серия продолжается до 4 побед. Мы уже видели, как команды отыгрывались в сериях со счета 1-3. В 2020-м мы видели, как «Наггетс» дважды отыгрались после 1-3. «Уорриорз» отыгрывались после 1-3 в серии против «Оклахомы». В финалах такого не бывает, но это случается чаще, чем кажется.

Не думаю, что «Лейкерс» выиграют пятый матч у «Уорриорз», но мне кажется, что они выиграют шестой матч», — сказал Шарп.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру