Шэннон Шарп: «Лейкерс» выиграют серию у «Уорриорз» в 6-м матче»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Шэннон Шарп Баскетбол

По мнению известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа, «Лейкерс» завершат серию второго раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (3-1) на своей площадке в шестом матче.

«Нет, серия не окончена, серия продолжается до 4 побед. Мы уже видели, как команды отыгрывались в сериях со счета 1-3. В 2020-м мы видели, как «Наггетс» дважды отыгрались после 1-3. «Уорриорз» отыгрывались после 1-3 в серии против «Оклахомы». В финалах такого не бывает, но это случается чаще, чем кажется.

Не думаю, что «Лейкерс» выиграют пятый матч у «Уорриорз», но мне кажется, что они выиграют шестой матч», — сказал Шарп.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

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7 комментариев

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michaeli
Ну в финалах тоже бывало Стеф со товарищи не даст соврать
+9
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+9
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Drinkinss
Ответ michaeli
Ну в финалах тоже бывало Стеф со товарищи не даст соврать
и в финале конфы бывало - дюрант с вестбруком в курсе :)
+6
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+6
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Drinkinss
Шансы у гсв невелики. Но это не означает что надо ливать и ехать в канкун. Надо щабирать 5 игру дома, а там посмотрим. Поражения в 1 и 4 игре у гсв были в концовке - может в 6 игре повезет)
+4
-1
+3
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Михаил Галкин
ГСВ в 5 игре опять натолкают +20 минимум . Одно дело проиграть в концовке в гостях и совсем другое выйти у себя дома под рев трибун и без права на ошибку. В любом случае я за интересную игру и валидольную концовку!
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Vagant
Список команд, преодолевших отставание 3: 1 в серии за всю историю лиги:
1968 – Бостон (против Филы)
1970 – ЛАЛ (Феникс)
1979 – Вашингтон (САС)
1981 – Бостон (Фила)
1995 – Рокетс (Финикс)
1997 – Хит (Никс)
2003 – Детройт (Орландо)
2006 – Финикс (ЛАЛ)
2015 – Хьюстон (ЛАК)
2016 – ГСВ (Оклахома)
2016 – Кавс (ГСВ)
2020 – Денвер (Юта и ЛАК)

Итого 13 раз.
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