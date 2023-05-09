Леброн Джеймс – репортеру: «Я чертовски устал, отстань от меня»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании 4-го матча серии плей-офф против «Голден Стэйт» (104:101, 3-1) на стал долго разговаривать с репортером из-за усталости.

«Мы понимаем, что имеем дело с действующим чемпионом, так что сейчас пора отдохнуть. Я чертовски устал, отстань от меня», – сказал Джеймс репортеру, улыбаясь.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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6 комментариев

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vasfre
Всем смотреть видос. Спортс такой спортс, что без видоса фигня выходит
+22
0
+22
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V@d!m
"get off my face" переводится скорее "отстань от меня"
+12
0
+12
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Dienamiks
Да сказал «убирайся отсюда» с улыбкой на лице еще и ножкой топнул. Каков негодяй!
+7
0
+7
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A. V.
Ещё более точный перевод, он сказал : «Поцелуйте меня в зад»
+6
0
+6
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Dannizy
3 предложения... и даже тут опечатка!?
"нЕ стал... разговаривать"
0
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Abdulla
Ответ A. V.
Ещё более точный перевод, он сказал : «Поцелуйте меня в зад»
Вообще, он сказал: «Горите в огне, хейтеры проклятые, ***** ** ***!»
0
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