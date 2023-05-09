Леброн Джеймс – репортеру: «Я чертовски устал, отстань от меня»

Форвард «Лейкерс» по окончании 4-го матча серии плей-офф против «Голден Стэйт» (104:101, 3-1) на стал долго разговаривать с репортером из-за усталости.

«Мы понимаем, что имеем дело с действующим чемпионом, так что сейчас пора отдохнуть. Я чертовски устал, отстань от меня», – сказал Джеймс репортеру, улыбаясь.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна