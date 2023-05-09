Эксперт Ник Райт о контракте Джордана Пула: «Для «Уорриорз» есть что-то гораздо более страшное, чем счет 1-3 в этой серии»

Известный эксперт Ник Райт после поражения «Голден Стэйт» от «Лейкерс» в 4-м матче серии плей-офф (101:104, 1-3) напомнил о крупном контракте защитника «Уорриорз» , который завершил встречу, не набрав ни одного очка.

«Для «Уорриорз» есть что-то гораздо более страшное, чем счет 1-3 в этой серии», — написал Райт в соцсетях, прикрепив информацию о контракте Пула.

Летом прошлого года « » продлил контракт Пула на 4 года, за которые защитник получит 128 миллионов долларов.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру