Эксперт Ник Райт о контракте Джордана Пула: «Для «Уорриорз» есть что-то гораздо более страшное, чем счет 1-3 в этой серии»
Известный эксперт Ник Райт после поражения «Голден Стэйт» от «Лейкерс» в 4-м матче серии плей-офф (101:104, 1-3) напомнил о крупном контракте защитника «Уорриорз» Джордана Пула, который завершил встречу, не набрав ни одного очка.
«Для «Уорриорз» есть что-то гораздо более страшное, чем счет 1-3 в этой серии», — написал Райт в соцсетях, прикрепив информацию о контракте Пула.
Летом прошлого года «Голден Стэйт» продлил контракт Пула на 4 года, за которые защитник получит 128 миллионов долларов.
«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру
он конечно днище, но если твой результат зависит только от Пула, то ты явно делаешь что-то не так