Эксперт Ник Райт о контракте Джордана Пула: «Для «Уорриорз» есть что-то гораздо более страшное, чем счет 1-3 в этой серии»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Джордан Пул Ник Райт Баскетбол

Известный эксперт Ник Райт после поражения «Голден Стэйт» от «Лейкерс» в 4-м матче серии плей-офф (101:104, 1-3) напомнил о крупном контракте защитника «Уорриорз» Джордана Пула, который завершил встречу, не набрав ни одного очка.

«Для «Уорриорз» есть что-то гораздо более страшное, чем счет 1-3 в этой серии», — написал Райт в соцсетях, прикрепив информацию о контракте Пула.

Летом прошлого года «Голден Стэйт» продлил контракт Пула на 4 года, за которые защитник получит 128 миллионов долларов.

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

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12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misha_Sapunov
Ответ Dienamiks
Потому что Пул - эдакий «Карри на минималках», зарекомендовал себя исключительно с точки зрения 3&D игрока и если трехи не полетят скатывается на уровень посредственного защитника, никогда не славившегося защитой. И поэтому тот же Гэри Пэйтон младший кажется лучшим проспектом чем этот «ролевик на максимальном контракте». Будет обменен в сл сезоне, если не добавит себе а) физухи, так как не вывозит б) стабильности
как можно себя зарекоммендовать 3&D без D?
+19
0
+19
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ruprekht
новости только про Пула. его решили назначить ответственным за вылет?
он конечно днище, но если твой результат зависит только от Пула, то ты явно делаешь что-то не так
+15
0
+15
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noke
Ответ Dienamiks
Потому что Пул - эдакий «Карри на минималках», зарекомендовал себя исключительно с точки зрения 3&D игрока и если трехи не полетят скатывается на уровень посредственного защитника, никогда не славившегося защитой. И поэтому тот же Гэри Пэйтон младший кажется лучшим проспектом чем этот «ролевик на максимальном контракте». Будет обменен в сл сезоне, если не добавит себе а) физухи, так как не вывозит б) стабильности
"Карри на минималках" и "3&D" - это совсем разные вещи.
+8
0
+8
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nbawade
Пул таки отомстил Грину.
+6
0
+6
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Evgeniy 72
Ответ Dienamiks
Потому что Пул - эдакий «Карри на минималках», зарекомендовал себя исключительно с точки зрения 3&D игрока и если трехи не полетят скатывается на уровень посредственного защитника, никогда не славившегося защитой. И поэтому тот же Гэри Пэйтон младший кажется лучшим проспектом чем этот «ролевик на максимальном контракте». Будет обменен в сл сезоне, если не добавит себе а) физухи, так как не вывозит б) стабильности
Вообще то считается, что в термине 3&D - символ D обозначает диффенс, то есть защиту. Каким образом Пул себя зарекомендовал в этом компоненте, чтобы попасть в эту категорию???
+6
0
+6
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Abdulla
В 27 лет будет играть в Уфе, там всё чётко расписано.
+6
-1
+5
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Мурзин Ринат
Ответ Dienamiks
Потому что Пул - эдакий «Карри на минималках», зарекомендовал себя исключительно с точки зрения 3&D игрока и если трехи не полетят скатывается на уровень посредственного защитника, никогда не славившегося защитой. И поэтому тот же Гэри Пэйтон младший кажется лучшим проспектом чем этот «ролевик на максимальном контракте». Будет обменен в сл сезоне, если не добавит себе а) физухи, так как не вывозит б) стабильности
Как вообще руководству в голову пришло давать такие деньги , он ведь с Бостоном просто сидел и выходил на пару минут зажечь и уйти, уже тогда было понятно , что это ролевик , можно же было подождать год и продлять сейчас, ошибка Майерса 100%
+4
0
+4
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Drinkinss
пул провалился в этом по - обменять его будет огромным счастьем.. игрок он зрелищный, в топ 10 по продажам маек и т п - мож какая нить команда из подвала захочет его взять на перспективу, типа вдруг вырастет в большого ол-стара, если будет регулярно играть как первая опция, а не 3-4, как он сча в гсв играет
+4
-1
+3
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Lost
Для того чтобы обменять контракт пула в следующем году ГСВ должна будет доплатить пиком первого раунда
+1
0
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Nadert@
Ответ Мурзин Ринат
Как вообще руководству в голову пришло давать такие деньги , он ведь с Бостоном просто сидел и выходил на пару минут зажечь и уйти, уже тогда было понятно , что это ролевик , можно же было подождать год и продлять сейчас, ошибка Майерса 100%
Это проблема всей лиги. Хотел сэкономить. Этим летом обязательно нашлись бы, кто дал бы больше.
+1
0
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Dienamiks
Потому что Пул - эдакий «Карри на минималках», зарекомендовал себя исключительно с точки зрения 3&D игрока и если трехи не полетят скатывается на уровень посредственного защитника, никогда не славившегося защитой. И поэтому тот же Гэри Пэйтон младший кажется лучшим проспектом чем этот «ролевик на максимальном контракте». Будет обменен в сл сезоне, если не добавит себе а) физухи, так как не вывозит б) стабильности
+4
-4
0
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Александр Спирин
От Грина в табло одноклубникам просто так не прилетает. Писал тогда, что для Пула это однозначный крест и чёрная метка. Так в итоге и выходит.
0
0
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