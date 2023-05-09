Репортер Керит Берк: «Джордан Пул был очень расстроен в раздевалке»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Джордан Пул Баскетбол

По словам репортера NBC Sports Керит Берк, защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул выглядел очень расстроенным в раздевалке после поражения от «Лейкерс» в 4-м матче серии плей-офф (101:104, 1-3).

«Позвольте мне описать атмосферу в раздевалке. Пресс-атташе «Уорриорз» попросил Джордана дать послематчевое интервью. Тот неохотно согласился. Можно с уверенностью сказать, что он был очень расстроен. Он сидел лицом к своему шкафчику, то есть, спиной к репортерам.

Он выключил свою музыку. В гостевой раздевалке очень тесно, поэтому, когда играла его музыка, все остальные игроки тоже ее слушали. Казалось, что все глаза и уши были прикованы к Джордану, и это только усиливало напряжение», – рассказала Берк.

Пул не набрал в матче ни одного очка (0 из 4 с игры, 0 из 2 из-за дуги).

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11 комментариев

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Дориан Грей_333
Все фаны ГСВ в мире, тоже очень расстроены от игры Пула.
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luck3r
Это все конечно понятно и очень грустно и возможно даже Пул мог бы выдать игру жизни (что очень сомнительно), но он сам довел до такой ситуации. Сначала ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя. Прошлогодней репутации Пула хватило на регулярку, 8 игр в плей офф и контракт на 140 лямов, что и так просто невероятно. Так что не нужно теперь ходить подавленным и грустным в раздевалке, просто начинай тащить на себе домашнюю игру и остальные, если они будут и если тебя выпустят
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Lokomotiv__1992
Сами дали ему такой контакт )
+6
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razval
Он конечно пулялка, но после той истории с Грином, в нем пропала легкость! Возможно, это психология!
В Детройт бы его, где с набором очков есть беда, там может прям засиять!
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andrucha1981
Он знал ,что сейчас будут бить и бить больно
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kawhi leonard
Чувак расстроился, что последнюю комбинацию Керр не под него нарисовал))
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