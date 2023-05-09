Репортер Керит Берк: «Джордан Пул был очень расстроен в раздевалке»

По словам репортера NBC Sports Керит Берк, защитник «Голден Стэйт» выглядел очень расстроенным в раздевалке после поражения от «Лейкерс» в 4-м матче серии плей-офф (101:104, 1-3).

«Позвольте мне описать атмосферу в раздевалке. Пресс-атташе «Уорриорз» попросил Джордана дать послематчевое интервью. Тот неохотно согласился. Можно с уверенностью сказать, что он был очень расстроен. Он сидел лицом к своему шкафчику, то есть, спиной к репортерам.

Он выключил свою музыку. В гостевой раздевалке очень тесно, поэтому, когда играла его музыка, все остальные игроки тоже ее слушали. Казалось, что все глаза и уши были прикованы к Джордану, и это только усиливало напряжение», – рассказала Берк.

Пул не набрал в матче ни одного очка (0 из 4 с игры, 0 из 2 из-за дуги).

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