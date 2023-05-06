НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Филадельфия» примет «Бостон», «Финикс» встретится с «Денвером»

Теги результаты Бостон Денвер Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА продолжатся серии второго раунда плей-офф со сменой локаций.

«Филадельфия» на своем паркете примет «Бостон», «Финикс» встретится с «Денвером».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третьи матчи

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
6 мая, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

Финикс – Денвер
Дата проведения
6 мая, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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26 комментариев

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Cash_flow
Важнейший матч для биг феллы из Фили. Первый матч на глазах родной публики после завоевания приза MVP, пришла пора доказывать свой статус в главных матчах сезона НБА.

При этом, не удивлюсь если сегодня победят Селтикс и Наггетс, и разговоры о краже третьего MVP у белого парня из Денвера наберут новые обороты)
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Марсель Объелся
Финикс и Денвер четыре дня отдыхали. Такое расписание вообще было в новейшей истории?
+6
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xamer 9
Ответ Cash_flow
Важнейший матч для биг феллы из Фили. Первый матч на глазах родной публики после завоевания приза MVP, пришла пора доказывать свой статус в главных матчах сезона НБА. При этом, не удивлюсь если сегодня победят Селтикс и Наггетс, и разговоры о краже третьего MVP у белого парня из Денвера наберут новые обороты)
MVP дают за регулярку, так что эти возможные разговоры во время ПО ничего не стоят
+5
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bengalsckyzh
Финикс - Денвер как раз проснусь. Дюрант обязан зарешать или всё.. 3-0 и хана.. Но.. Денвер хорош от этого не уйти..
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Kudim41
Ответ Марсель Объелся
Финикс и Денвер четыре дня отдыхали. Такое расписание вообще было в новейшей истории?
непонятно зачем начали 2-й раунд, когда 1-й еще не закончился.
Раньше ведь если выиграл свою серию, то отдыхаешь пока другие не закончатся
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C4clutch
Ответ Light Yagami
Тут к 3-0 всё идёт по такой игре, если только КД не отожгёт, как Паказс на войде сегодня.
Тут ластпик Йокич в фри матчап, не контрится, как тинкер кийотаки
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пердак
My next chapter
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Roman Boroveev
Ответ Lokomotiv__1992
Даже жаль Кд.. не складывается у него ничего после Гс , команды звёзд вроде но везде со своими тараканами и проблемами . Да и Санс своё будущие похоронили отдали двух отличных игроков и пики .. как то все не так )
Кемерону б не дали сколько он просит. Пики в середке. Бриджеса жалко, да.
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Givi Shotadze
Ответ Lokomotiv__1992
Даже жаль Кд.. не складывается у него ничего после Гс , команды звёзд вроде но везде со своими тараканами и проблемами . Да и Санс своё будущие похоронили отдали двух отличных игроков и пики .. как то все не так )
С чего жалеть рюкзака.
Жаль людей и команды которые он блудил - оклу, что его в жизнь отправила кинул, ГСВ на подножке прокатился за перстнями и мвп, после травмы только деньги и хотелки безответственные. Финикс скорее всего сезон потерял, а что в следующем .....
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Ольга Иванова
Матч смерти для Финикса!
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Givi Shotadze
Ответ Roman Boroveev
Ааа не спешите наас хоронить....
Я за Финикс!!!!
Пусть случится лучшее....)))))
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Cash_flow
Ответ xamer 9
MVP дают за регулярку, так что эти возможные разговоры во время ПО ничего не стоят
Именно так и обстоит дело
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Костя Кот
footprint center. 3:0
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I'mNotChrisPaul
Ответ Альф Третий
Спасибо за комментарий! Так что, готов к новой главе баскетбольных баталий? Я уверен, что этот плей-офф принесет много захватывающих игр и неожиданных поворотов событий. Давайте следить за развитием событий вместе!
этот плей-офф принесет новый my next chapter
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Альф Третий
Ответ пердак
My next chapter
Спасибо за комментарий! Так что, готов к новой главе баскетбольных баталий? Я уверен, что этот плей-офф принесет много захватывающих игр и неожиданных поворотов событий. Давайте следить за развитием событий вместе!
0
0
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Roman Boroveev
Ответ Givi Shotadze
С чего жалеть рюкзака. Жаль людей и команды которые он блудил - оклу, что его в жизнь отправила кинул, ГСВ на подножке прокатился за перстнями и мвп, после травмы только деньги и хотелки безответственные. Финикс скорее всего сезон потерял, а что в следующем .....
Ааа не спешите наас хоронить....
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dmitrispa
Ответ Марсель Объелся
Финикс и Денвер четыре дня отдыхали. Такое расписание вообще было в новейшей истории?
Навскидку в прошлом году и Бостон с Милуоки, и ГС с Мемфисом тоже между второй и третьей играми отдыхали с 3-го по 7-е.
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Александр Митраков
За Денвер, Финикс пусть в межсезонье укрепляет тыл и в следующем сезоне в поход идёт
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VolkXan
За две буквы Ф. Чет не интересно становится.
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de-fussball
Бостон и Денвер на классе.
(готов ловить минуса)
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Nuteruoli
Давай Денвер! Эта и следующая игра. Нужен sweep🧹
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hodor 12
Boston Let’s Go
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