НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Филадельфия» примет «Бостон», «Финикс» встретится с «Денвером»
Сегодня в НБА продолжатся серии второго раунда плей-офф со сменой локаций.
«Филадельфия» на своем паркете примет «Бостон», «Финикс» встретится с «Денвером».
НБА
Второй раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 6 мая, 02.30, «Wells Fargo Center»
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 6 мая, 05.00, «Footprint Center»
«Денвер» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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При этом, не удивлюсь если сегодня победят Селтикс и Наггетс, и разговоры о краже третьего MVP у белого парня из Денвера наберут новые обороты)
Раньше ведь если выиграл свою серию, то отдыхаешь пока другие не закончатся
Жаль людей и команды которые он блудил - оклу, что его в жизнь отправила кинул, ГСВ на подножке прокатился за перстнями и мвп, после травмы только деньги и хотелки безответственные. Финикс скорее всего сезон потерял, а что в следующем .....
Пусть случится лучшее....)))))
(готов ловить минуса)