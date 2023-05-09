Дрэймонд Грин отдал передачу скамейке запасных «Лейкерс». Гэри Пэйтона II стошнило на площадке

Форвард «Голден Стэйт» совершил курьезную потерю, отдав передачу ассистенту главного тренера «Лейкерс» Филу Хэнди, сидевшему на скамейке запасных лос-анджелесской команды.

Эпизод случился во время первой четверти 4-го матча серии плей-офф «Лейкерс» – «Уорриорз» (104:101, 3-1).

После атаки «Лейкерс» защитник «Уорриорз» неожиданно покинул площадку и отправился в раздевалку, из-за чего гости остались вчетвером. Это и смутило Грина.

Согласно сообщению Bleacher Report, Пэйтона, вероятно, начало тошнить во время игры. На видео заметно, что Пэйтон защищается с надутыми щеками, затем просит тренера взять тайм-аут и покидает площадку.

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