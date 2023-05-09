Дрэймонд Грин отдал передачу скамейке запасных «Лейкерс». Гэри Пэйтона II стошнило на площадке

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Дрэймонд Грин Гэри Пэйтон II Фил Хэнди Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин совершил курьезную потерю, отдав передачу ассистенту главного тренера «Лейкерс» Филу Хэнди, сидевшему на скамейке запасных лос-анджелесской команды.

Эпизод случился во время первой четверти 4-го матча серии плей-офф «Лейкерс» – «Уорриорз» (104:101, 3-1).

После атаки «Лейкерс» защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II неожиданно покинул площадку и отправился в раздевалку, из-за чего гости остались вчетвером. Это и смутило Грина.

Согласно сообщению Bleacher Report, Пэйтона, вероятно, начало тошнить во время игры. На видео заметно, что Пэйтон защищается с надутыми щеками, затем просит тренера взять тайм-аут и покидает площадку.

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10 комментариев

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Lan4ik
Ответ TurboMen
Первый раз такое вижу, чтобы игрок просто взял и ушёл с площадки во время атаки. Ну неужели нельзя было замениться, если тебе так уж прям надо было в туалет?
У него во рту уже блевотина, видно же, отзащищался и побежал
+27
0
+27
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Кирилл
Ответ TurboMen
Первый раз такое вижу, чтобы игрок просто взял и ушёл с площадки во время атаки. Ну неужели нельзя было замениться, если тебе так уж прям надо было в туалет?
А как бы он заменился без тайм-аута ?
Просто так, без остановки игры, на площадку никто не мог выйти, а тошнота уже была вызвана.

Вопрос к Керру почему он не взял его видя всю ситуацию.
Да и судьи сами тоже могли остановить встречу видя, что с игроком не все в порядке.
+11
-1
+10
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Ilya63
Ответ TurboMen
Первый раз такое вижу, чтобы игрок просто взял и ушёл с площадки во время атаки. Ну неужели нельзя было замениться, если тебе так уж прям надо было в туалет?
Так это не хоккей, там вроде просто так во время игры нельзя смениться
+7
-1
+6
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Azat LA
Ответ TurboMen
Первый раз такое вижу, чтобы игрок просто взял и ушёл с площадки во время атаки. Ну неужели нельзя было замениться, если тебе так уж прям надо было в туалет?
Ясно... Вы тот ещё спиртсмен.
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