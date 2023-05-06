Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Хавьер Паскуаль Яннис Сферопулос Баскетбол

Греческий специалист Яннис Сферопулос считается кандидатом на пост главного тренера «Анадолу Эфеса», сообщает Ajansspor.

Издание отмечает, что бывший главный тренер «Маккаби Тель-Авив» уже прибыл в Стамбул для переговоров.

По окончании нынешнего сезона Эргин Атаман покинет «Эфес» и возглавит «Панатинаикос». Ранее сообщалось, что Пабло Ласо и Хавьер Паскуаль являются главными претендентами на вакантное место. Однако Ласо согласился возглавить мюнхенскую «Баварию», а переговоры с Паскуалем продвигаются не так быстро, как хотелось турецкому клубу.

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