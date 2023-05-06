Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес»
Греческий специалист Яннис Сферопулос считается кандидатом на пост главного тренера «Анадолу Эфеса», сообщает Ajansspor.
Издание отмечает, что бывший главный тренер «Маккаби Тель-Авив» уже прибыл в Стамбул для переговоров.
По окончании нынешнего сезона Эргин Атаман покинет «Эфес» и возглавит «Панатинаикос». Ранее сообщалось, что Пабло Ласо и Хавьер Паскуаль являются главными претендентами на вакантное место. Однако Ласо согласился возглавить мюнхенскую «Баварию», а переговоры с Паскуалем продвигаются не так быстро, как хотелось турецкому клубу.
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