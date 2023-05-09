«Галатасарай» расстался с главным тренером Андреасом Пистиолисом

Теги чемпионат Турции Галатасарай Андреас Пистиолис Лига чемпионов Баскетбол

Турецкий «Галатасарай» официально объявил, что клуб расстается с главным тренером Андреасом Пистиолисом.

44-летний греческий специалист присоединился к «Галатасараю» в середине прошлого сезона, заменив Экрема Мемнуна. До этого он поработал ассистентом в «Панатинаикосе», «Банвите» и московском ЦСКА.

В ноябре прошлого года «Галатасарай» продлил контракт Пистиолиса до 2025 года.

«Галатасарай» выбыл в Топ-16 Лиги чемпионов. Кроме того, команда в настоящее время занимает лишь 12-е место в чемпионате Турции с 12 победами и 15 поражениями.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Начинал неплохо.
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