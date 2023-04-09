Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Газиантеп», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Каршиякой» и другие матчи
В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Фенербахче» примет «Газиантеп», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Каршиякой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 9 апреля, 18.00, «Каршияка Арена»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Тюрк Телеком – 21-3, Фенербахче – 19-4, Каршияка – 17-6, Анадолу Эфес – 17-6, Бурсаспор – 14-10, Дарушафака – 12-12, Галатасарай – 10-13, Меркезефенди – 10-14, Бююкчекмедже – 10-14, Маниса – 9-14, Бахчешехир – 9-14, Петким Спор – 9-14, Тофаш – 9-15, Бешикташ – 8-16, Газиантеп – 7-16, Коньяспор – 7-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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