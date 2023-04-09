Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Газиантеп», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Каршиякой» и другие матчи

В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Фенербахче» примет «Газиантеп», « » сыграет в гостях с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тюрк Телеком – 21-3, – 19-4, – 17-6, Анадолу Эфес – 17-6, Бурсаспор – 14-10, – 12-12, – 10-13, Меркезефенди – 10-14, Бююкчекмедже – 10-14, Маниса – 9-14, – 9-14, Петким Спор – 9-14, – 9-15, Бешикташ – 8-16, Газиантеп – 7-16, – 7-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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